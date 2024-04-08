Чи загрожує Україні блекаут: Галущенко сказав, чи досягне РФ мети

Україна не втратить всю свою генерацію, впевнений Герман Галущенко.

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Тотального блекауту в Україні не буде - Герман Галущенко / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Російські окупанти посилили атаки по об'єктах енергетики України, але тотального блекауту досягти не вдасться. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

За його словами, всю генерацію, крім атомної, яка виробляє понад 50% електроенергії, Україна не втратить.

"Тотального блекауту в Україні вони (окупанти, - ред.) не досягнуть", - сказав Галущенко в ефірі національного телемарафону. відео дня

Дивіться відео - Галущенко заявив, що повний блекаут Україні не загрожує:

Загрози масштабного відключення світла немає і в Харкові, який перебуває під щоденним обстрілом російської окупаційної армії. При цьому в місті все ще є нестача потужностей.

"Про блекаути поки що не говоримо. Діють планові відключення світла", - сказав керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він також підкреслив, що росіяни змінюють тактику своїх обстрілів по Харкову. Вони системно вдень і вночі атакують одну й ту саму локацію. Саме тому Синєгубов закликав містян реагувати на повітряні тривоги.

Що таке блекаут Блекаут - це ситуація, коли є критичне перевантаження і критичне розбіжність попиту електроенергії на її пропозицію, що забезпечується шляхом передачі її від об'єктів генерації до точок споживання. Вважається, що слово увійшло в мовний побут після аварії в США, яка в 1965 році знеструмила Нью-Йорк.

Ракетні атаки на енергетику України

У Центренерго повідомили, що країна-агресор Росія майже повністю зруйнувала Зміївську теплоелектростанцію, яка є однією з найбільших у Харківській області. Удар, який відбувся 22 березня, знищив усі блоки та пошкодив допоміжне обладнання. Ступінь руйнування різний - від значного до повного.

Під час ракетного удару 29 березня російські окупанти атакували теплові та гідроелектростанції в центральному та західному регіонах. У Дніпропетровській області застосовано аварійні відключення, у Харківській області - графіки погодинних відключень.

В Інституті вивчення війни повідомили, що РФ атакує енергосистему України, бо таким чином хоче підірвати оборонно-промисловий потенціал нашої держави.

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