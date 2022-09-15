​Європарламент схвалив виділення Україні 5 млрд євро допомоги: на що витратить гроші

Гроші підуть на нормальне функціонування української держави в умовах війни з Росією.
Європарламент погодив виділення макроекономічної допомоги Україні у розмірі 5 мільярдів євро. Про це повідомив у Twitter журналіст RFERL Рікард Йозвяк.
Відзначимо, 9 вересня, глави центробанків, а також міністри фінансів країн-членів Європейського Союзу на зустрічі з представниками Європейської Комісії та Європейського центрального банку погодилися виділити Україні 5 мільярдів євро в якості макрофінансової допомоги.
На що підуть гроші
Гроші підуть на нормальне функціонування української держави в умовах війни з Росією, а також допоможуть забезпечити нормальну роботу критичної інфраструктури, включаючи школи, лікарні та держустанови.
Це другий транш фінансової допомоги ЄС, яка становить 9 млрд євро.
Допомога Україні
ЄС 24 травня схвалив четвертий транш на озброєння для України - дадуть ще 500 мільйонів євро.
Відзначається, що з четвертого траншу 490 мільйонів євро будуть спрямовані на поставку військового обладнання згідно із заявками українського уряду. Решту 10 мільйонів євро витратять на закупівлю палива, аптечок і засобів індивідуального захисту.
Нагадаємо, попередні кілька траншів в ЄС затвердили 28 лютого, 23 березня і 13 квітня 2022 року.
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