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"Хоч води принесіть": окупант у вкраденій формі ЗСУ клянчив допомогу для армії РФ на мітингу

21 вересня 2022, 10:32

Російський військовий, який повернувся з України, почав скаржитися, як там важко. Каже, що навіть води в окупантів немає.

Российские военные
Окупант у вкраденій формі ЗСУ просив допомоги для армії РФ на мітингу/ Reuters, скрін

Російський окупант після повернення з війни проти України виступив на мітингу в РФ і розповів про свої "подвиги". Серед подвигів, зокрема, крадіжка української форми, у якій він і вийшов на сцену.

При цьому він гордо заявляє, що форму "взяв у бою". А от про те, куди ділася його власна форма і чому він одягнув на себе крадений одяг українських військових, загарбник чомусь не уточнив. Відео його виступу опубліковано у Twitter "Восхищенный болгарин".

При цьому окупант бідкається, як же важко йому і його "товаришам по зброї" було на фронті в Україні. Каже, що навіть води у них не було – довелося пити з болота.

"Ми, звичайно, не голими руками воювали. Воювали по-справжньому і голодували. І воду з болота пили по чотири дні. Щоб не говорити голослівно, оця форма – вона ук**івська, взята в бою, і берет взято в бою. Загалом, важко там нашим хлопцям", – "похвалився" окупант.

Российские военные
скрін

Після такого "гордого виступу" він попросив хоч якоїсь допомоги для російських військових, яким "так важко в Україні".

"Якщо є можливість, принесіть їм хоча б води, бутильованої 6 пляшок. Це буде настільки щастя хлопцям", – сказав він.

Нагадаємо, колишній ватажок терористів "ДНР" Олександр Ходаковський почав скиглити, що російські загарбники на півдні недоотримують вогневої підтримки і змушені економити боєприпаси в умовах, коли ЗСУ потужно на них наступають.

А тим часом російське військове командування посилює "загороджувальні загони", щоб окупанти не тікали з поля бою. Загарбникам не дають відступати під загрозою смерті – за це їх можуть вбити свої ж.

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