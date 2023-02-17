Плани Росії до 24 лютого: екскомандир Айдару назвав місто, яке "хочуть" взяти окупанти

Останнім великим містом, захопленим ворогом РФ, був Лисичанськ - після цього їх вибили з Херсона і більшої частини Харківської області, нагадав Євген Дикий.

Війська РФ хочуть окупувати Бахмут, але ЗСУ героїчно тримають оборону / Колаж Міноборони РФ, 36-та ОМБП

Окупаційна армія Росії до 24 лютого намагатиметься захопити як мінімум Бахмут, щоб показати нібито "досягнення" після свого відходу з правобережжя Херсонської області та більшої частини Харківщини. Останнім великим містом, окупованим противником, був Лисичанськ. З липня росіяни не захоплювали великих українських міст. Про це заявив політичний і військовий експерт, колишній командир взводу батальйону "Айдар", директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що до річниці повномасштабного нападу на Україну російська армія окупантів спробує захопити як мінімум Бахмут. Взяття міста загарбники планують показати як "досягнення".

"Я гадаю, план мінімум для них – Бахмут. Росіянам дуже хочеться його взяти, бо це буде перше велике місто (у Соледарі, при всій до нього повазі, населення до війни становило 13 тисяч, тобто це все-таки містечко), взяте росіянами після Лисичанська. Лисичанськ вони взяли на першому тижні липня, і вже понад півроку вони нічого великого не брали. Тому їм дуже важливо показати своєму електорату, що "не все так однозначно". Скажуть, що, мовляв, відступили вони трохи на Харківщині (але нічого, що то половина Харківської області), трохи на Херсонщині (і це теж уся правобережна Херсонщина, включно з обласним центром), але ж натомість Бахмут взяли. Відповідно, це ніби такий маятник: то ми, то вони, війна як війна. Росіянам дуже треба це показати", - пояснив Дикий.

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Втім, він закликав не ставитися занадто серйозно до прагнення Москви прив'язувати все до дат. Було безліч різних дат і від окупантів чекали якихось агресивних дій, але прогнози не збувалися.

"А взагалі я б не переоцінював любов росіян до дат. Чомусь у нас є загальновизнана теза про те, що вони страшенно люблять історичні дати, і тому до річниці обовʼязково щось буде. Наскільки я пригадую, скільки було різних історичних дат протягом минулого року, коли від них чогось чекали. Але єдина явна привʼязка до дати була тоді, коли росіяни намагалися зіпсувати нам новорічну ніч. При тому, що кожного разу прогнози не справджувалися, після цього усе одно починалася нова хвиля розмов про те, що росіяни так люблять дати. Але не настільки вони їх люблять, аби бути настільки передбачуваними", - підкреслив Євген Дикий.

Наступ Росії

У Головному управлінні розвідки Міноборони України раніше заявили, що в окупаційної армії Росії немає ресурсів для того, щоб піти на широкомасштабний наступ.

Ворог атакуватиме у Донецькій та Луганській областях, щоб спробувати досягти там тактичних успіхів.

Журналісти The New York Times випустили статтю з можливими подальшими сценаріями війни. У матеріалі йшлося про те, що ворог збирає десятки тисяч солдатів, щоб оточити ЗСУ на Донбасі. Для відволікання уваги сил оборони України війська РФ можуть відрити другий фронт у Донецькій та Луганській областях.

В Інституті вивчення війни вважають, що у окупантів Росії проблеми з наступом на Донбасі через недостатню підготовку військ. Більшість кадрів - мобілізовані особи. У якості прикладу невдач окупантів вони навели розгром морпіхів 155-ї бригади під Вугледаром.

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Війна Росії проти України: