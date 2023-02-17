УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Плани Росії до 24 лютого: екскомандир Айдару назвав місто, яке "хочуть" взяти окупанти

17 лютого 2023, 05:15
Останнім великим містом, захопленим ворогом РФ, був Лисичанськ - після цього їх вибили з Херсона і більшої частини Харківської області, нагадав Євген Дикий.
ЗСУ, війська РФ
Війська РФ хочуть окупувати Бахмут, але ЗСУ героїчно тримають оборону / Колаж Міноборони РФ, 36-та ОМБП

Окупаційна армія Росії до 24 лютого намагатиметься захопити як мінімум Бахмут, щоб показати нібито "досягнення" після свого відходу з правобережжя Херсонської області та більшої частини Харківщини. Останнім великим містом, окупованим противником, був Лисичанськ. З липня росіяни не захоплювали великих українських міст. Про це заявив політичний і військовий експерт, колишній командир взводу батальйону "Айдар", директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що до річниці повномасштабного нападу на Україну російська армія окупантів спробує захопити як мінімум Бахмут. Взяття міста загарбники планують показати як "досягнення".

"Я гадаю, план мінімум для них – Бахмут. Росіянам дуже хочеться його взяти, бо це буде перше велике місто (у Соледарі, при всій до нього повазі, населення до війни становило 13 тисяч, тобто це все-таки містечко), взяте росіянами після Лисичанська. Лисичанськ вони взяли на першому тижні липня, і вже понад півроку вони нічого великого не брали. Тому їм дуже важливо показати своєму електорату, що "не все так однозначно". Скажуть, що, мовляв, відступили вони трохи на Харківщині (але нічого, що то половина Харківської області), трохи на Херсонщині (і це теж уся правобережна Херсонщина, включно з обласним центром), але ж натомість Бахмут взяли. Відповідно, це ніби такий маятник: то ми, то вони, війна як війна. Росіянам дуже треба це показати", - пояснив Дикий.

відео дня

Втім, він закликав не ставитися занадто серйозно до прагнення Москви прив'язувати все до дат. Було безліч різних дат і від окупантів чекали якихось агресивних дій, але прогнози не збувалися.

"А взагалі я б не переоцінював любов росіян до дат. Чомусь у нас є загальновизнана теза про те, що вони страшенно люблять історичні дати, і тому до річниці обовʼязково щось буде. Наскільки я пригадую, скільки було різних історичних дат протягом минулого року, коли від них чогось чекали. Але єдина явна привʼязка до дати була тоді, коли росіяни намагалися зіпсувати нам новорічну ніч. При тому, що кожного разу прогнози не справджувалися, після цього усе одно починалася нова хвиля розмов про те, що росіяни так люблять дати. Але не настільки вони їх люблять, аби бути настільки передбачуваними", - підкреслив Євген Дикий.

Наступ Росії

У Головному управлінні розвідки Міноборони України раніше заявили, що в окупаційної армії Росії немає ресурсів для того, щоб піти на широкомасштабний наступ.

Ворог атакуватиме у Донецькій та Луганській областях, щоб спробувати досягти там тактичних успіхів.

Журналісти The New York Times випустили статтю з можливими подальшими сценаріями війни. У матеріалі йшлося про те, що ворог збирає десятки тисяч солдатів, щоб оточити ЗСУ на Донбасі. Для відволікання уваги сил оборони України війська РФ можуть відрити другий фронт у Донецькій та Луганській областях.

В Інституті вивчення війни вважають, що у окупантів Росії проблеми з наступом на Донбасі через недостатню підготовку військ. Більшість кадрів - мобілізовані особи. У якості прикладу невдач окупантів вони навели розгром морпіхів 155-ї бригади під Вугледаром.

Дивіться повну версію інтерв'ю колишнього командира Айдара Євгена Дикого Главреду

Війна Росії проти України:

Бахмут війська Росії війна Росії та України Євген Дикий
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

06:42

Сурков зілляв свого начальника

05:29

Гороскоп на березень 2023 для Близнюків: несподіваний поворот, далека дорога і здійснення мріїВідео

05:15

Плани Росії до 24 лютого: екскомандир Айдару назвав місто, яке "хочуть" взяти окупантиВідео

04:45

Українцям виплачують від 300 до 1000 доларів: як отримати грошову підтримкуВідео

04:15

Росіяни можуть атакувати з півночі восени 2023 року – військовий експертВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

03:46

Прикрила сором "райською пташкою": Кайлі Дженнер показала репортаж прямо з душу

02:05

Військовий експерт спрогнозував, скільки потрібно ракет, щоб "вибити" російський флот з війниВідео

02:02

"Конвульсії викликають тільки сміх": Волочкова показала верх свого талантуВідео

01:45

У напівкорсеті і без трусів: Ешлі Грем здивувала відвертою фотосесією

Реклама
01:32

"Крим буде простіше взяти, ніж Донбас": експерт назвав умову для швидкої деокупації півостроваВідео

01:27

Як швидко почистити печериці за допомогою борошна: суперський трюк, про який мало хто знаєВідео

00:51

Чому 17 лютого не можна чіпати собак: прикмети і що не можна робитиВідео

00:34

Колишній друг Путіна описав сценарій закінчення війни в УкраїніВідео

00:10

Гороскоп на сьогодні 17 лютого 2023: Стрільцям - нові ідеї, Рибам - звичайний деньВідео

16 лютого, четвер
23:59

Любовний гороскоп на тиждень 20-26 лютого 2023: Рибам - розмова по душам, Ракам - випробування

23:30

РФ може влаштувати теракти на своїй території: розвідка Польщі пояснила, навіщо це КремлюВідео

22:53

В Україні з'явилися нові грошові виплати: хто може отримати понад 20 тисяч гривеньВідео

22:42

"РФ хоче запустити три хвилі ракет 24 лютого": Подоляк пояснив плани ПутінаВідео

22:32

"Ми її обов'язково розвалимо": Данілов заявив, що Україна зробить з РФ те саме, що з СРСРВідео

21:50

Ніхто не зможе відмовитися: знаменитий рецепт хрусткого печива Гусячі лапкиВідео

Реклама
21:48

"РФ зачекає кілька років і почне знову": коли Україна звільнить Крим, далі буде Донбас – ХоджесВідео

21:38

"Російський наступ вже почався": Зеленський розповів про бійнюВідео

21:01

В Україні різко зіпсується погода: синоптики назвали дату штормуВідео

21:01

Зустріли 14 лютого абсолютно голими: Емілі Ратаковскі підтвердила роман з відомим коміком

20:57

"Будуть шалені втрати": експерт спрогнозував наслідки, якщо РФ кине в бій авіаціюВідео

20:54

Навіщо класти лавровий лист під килим: мало хто з господинь про це здогадується

20:44

В Україні знищили окупанта, який знімався в новорічному привітанні ПутінаВідео

20:13

Роман Цимбалюк. Симоньян влаштувала 30 секунд правдиВідеоблоги

20:06

Зірка Танців з зірками після 2-місячного зникнення розповіла про хворобу

20:00

Навіщо 18 лютого потрібно всім прибрати в будинку: прикмети і що не можна робитиВідео

19:34

"Багато, багато, багато років": Столтенберг попередив про тривале протистояння між НАТО та РФВідео

19:27

Міс Україна-Всесвіт потрапила під обстріл - автомобіль Анни Неплях розбитий

19:20

Найближчими тижнями буде важко, і ставатиме важчеПогляд

19:11

Український тактичний одяг: "Фундація Течія" та Олег Крот відзвітували про ще один проєкт для ЗСУ

19:05

Як молодим мамам оформити допомогу на дитину онлайн: інструкція від МінсоцполітикиВідео

18:53

"Це буде крах війська РФ": Україна може вигнати окупантів у 2023 році за однієї умови – генерал СШАВідео

18:44

Найгарніший весняний манікюр 2023: 5 варіантів, в які можна закохатися з першого поглядуФото

18:39

"Список 101": Україна повернула з російського полону сотню військовихВідео

18:34

"У росіян багато сил і засобів": експерт розповів, чи очікувати важких боїв на півдні УкраїниВідео

17:56

"Спасибі, Лео": Ді Капріо зробив великий внесок для українців у "Фонд Олени Зеленської"Відео

Реклама
17:53

Навіщо надягати наволочку на подушку - як вона зберігає обличчя і здоров'яВідео

17:51

Дехто з українців може вийти на пенсію в 50 років: які умови і що для цього потрібноВідео

17:08

Турецького актор з серіалу "Заснування: Осман" знайшли мертвим після землетрусу 6 лютогоВідео

16:56

Як створити затишок в домі без грошей - буде дешево і сердитоВідео

16:55

Зірка "Гри престолів" Джек Глісон приїхав до Києва підтримати ЗСУ та українцівВідео

16:35

У Кремля є список цілей для атак в Україні: під загрозою низка об’єктів – Повітряні сили ЗСУВідео

16:25

Секс-символ ЗСУ Валерій Маркус оголосив про своє одруження

16:23

Євросоюз у річницю нападу Путіна на Україну залишить Росію без унітазівВідео

16:01

Усуне 6 проблем одним махом: навіщо досвідчені господині додають соду при пранні

15:51

Керувала фінансами Міноборони РФ: у Росії знайшли мертвою ще одну топ-чиновницюВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Свята
Великдень 2023Трійця 2023Календар 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиГарний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти