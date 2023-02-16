"Навіть Путін підлетить": Лукашенко раптом покликав Байдена на сходку завгоспів Білорусі та Росії

Директор країни-агресорки Росії Володимир Путін миттю примчить на уявні перемовини за лінією Байден-Лукашенко-Путін, вважає Олександр Лукашенко.

Лукашенко покликав Байдена на "перемовини" з ним і Путіним "щодо України" / Колаж УНІАН, скріншот YouTube

Виконроб Кремля в республіці Білорусь Олександр Лукашенко покликав президента США Джо Байдена на нібито "перемовини щодо України для завершення війни". За його словами, в такому випадку навіть директор країни-окупанта Росії Володимир Путін підлетить на зустріч до Мінська.

Як повідомляє пропагандистське інформагентство Белта, Лукашенко сказав, що він запрошує Байдена на нібито перемовини з ним і Путіним "щодо завершення війни".

Про те, що такого перемовного формату, в якому немає України, взагалі не існує, він нічого не сказав. Більш того, Лукашенко ніхто не вважає суб'єктом дискусії – глава РБ незаконний президент.

відео дня

"А навіщо Байден їде до Польщі? Навіщо саме до Польщі? Але ми не паримося з цього приводу. Якщо у нього є бажання (ви йому передайте там по своїх каналах), ми його в Мінську готові прийняти і серйозно поговорити. Якщо він хоче миру в Україні.

І навіть Путін підлетить до Мінська, і зустрінемося тут утрьох: два агресори і миролюбний президент. Чому ні? Заради припинення війни. От якщо він хоче припинити війну (з Польщі сюди поруч, я літак пришлю, якщо що, "Боїнг"), приймемо його.

І ось тут, у вашій присутності ми втрьох (я вам гарантую, що Володимир Путін сюди приїде) сядемо і вирішимо всю проблему. Усі проблеми вирішимо тут. Запрошую вас і вашого президента до Мінська. Забезпечимо повну безпеку, комфорт. І, головне, він звідси полетить задоволеним", - сказав Лукашенко.

Реакція Байдена невідома. Втім, навряд чи глава Білого дому взагалі дізнається про таку заяву Лукашенка.

Нові заяви Лукашенка про Україну

Директор Білорусі Олександр Лукашенко вибухнув погрозою безпосередньо воювати з Україною у тому випадку, якщо, мовляв, хоча б "один солдат прийде на територію Білорусі". Пригрозив "жорстокою" відповіддю.

"Я готовий разом з росіянами воювати з території Білорусі тільки в одному поки випадку: якщо звідти хоч один солдат прийде на територію Білорусі вбивати моїх людей. Якщо вони вчинять агресію проти Білорусі, відповідь буде найжорстокішою. І війна набуде зовсім іншого характеру", - сказав Лукашенко.

Пізніше Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов зазначив, що Путін знову змушує Лукашенка вступити в пряму війну Москви проти Києва. Лукашенко намагається відмовитися.

"Країна Білорусь вже давно окупована Російською Федерацією. Це доведений факт. Лукашенко, як може, впирається, щоб його не змусили брати активну, пряму участь Білорусі у війні проти нашого народу. Я думаю, що в п'ятницю буде ще одна зустріч, коли його (Лукашенка - Главред) будуть змушувати змінити свою точку зору", - пояснив ситуацію Данілов.

Раніше Лукашенко зробив заяву про те, що країни ОДКБ (блок вважається підконтрольним Москві, проте не підтримав війну проти України, - ред.) нібито "повинні визначитися" зі своєю позицією щодо нападу РФ на Україну. Мовляв,"цього від них вимагатиме час".

Дивіться відео Главред - соціолог Ейдман зробив прогноз про майбутнє Лукашенка

Наступ Росії на Україну: