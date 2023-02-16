Війська РФ намагатимуться окупувати Бахмут до річниці нападу - Данілов

Російські окупанти будували свої "плани" щодо захоплення Бахмута ще до Дня народження директора РФ Путіна 7 жовтня, сказав секретар РНБО Олексій Данілов.

Окупанти РФ спробують взяти Бахмут до річниці повномасштабного нападу на Україну - Данілов / Колаж УНІАН, соцмережі, Міноборони РФ

Окупаційна армія Росії намагатиметься окупувати Бахмут Донецької області до річниці свого повномасштабного військового вторгнення в Україну. Ворог вже мав намір захопити місто до дня народження свого директора Володимира Путіна 7 жовтня, але провалив "плани". Про це заявив Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

В інтерв'ю ВВС він розповів про те, що країна-окупант РФ продовжує жити датами і річницями, тому саме до 24 лютого намагатиметься захопити Бахмут.

"Це місто обіцяли подарувати Путіну ще на його день народження 7 жовтня. Цього не сталося, щось інше сталося в Криму, бахнуло. Ця країна живе річницями і датами, Росія - це ж країна некрофіл, для них людина за життя нічого не коштує. А коли померла, то має бути повага", - вважає Данілов.

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Крім того, за його словами, глава Кремля Путін взяв курс на знищення своєї держави, оскільки Москва зробила ставку на формування приватних армій.

"Путін знищив і знищує Росію. Вони цього ще не усвідомлюють, але Путін знищує РФ, він хотів побудувати нову імперію, а знищить її", - підкреслив Олексій Данілов.

Бої за Бахмут

Представник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий раніше розповів, що окупанти Росії продовжують наступати на Бахмутському напрямку.

Ворог намагається добитися просування, застосовуючи живу силу, а не військову техніку. Загарбники задіють авіацію, але не можуть отримати перевагу в повітрі.

Військовослужбовець ЗСУ Олександр Войтко заявив, що в Бахмуті дуже складна обстановка. Окупанти намагаються оточити місто, але у них нічого не виходить. Росіянам вдалося зачепитися за приватний сектор. Там йдуть бої.

Спікер Східного угруповання армії України Сергій Череватий не виключив відступу українських військ з Бахмута. За його словами, це може статися в разі, якщо мова буде йти про збереження особового складу, поліпшення тактичного положення військ або більш ефективного проведення військової операції.

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