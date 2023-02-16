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Божевільний план Медведчука щодо України: Данілов розповів, що впало на стіл Путіну

16 лютого 2023, 12:34
Керівництво країни-агресора Росії вже усвідомило, що повністю захопити Україну окупантам не вдасться, зазначив секретар РНБО Олексій Данілов.
Путін, Медведчук
Медведчук приніс Путіну папірці щодо "створення другої України" - Данілов / Колаж УНІАН, СБУ

Підозрюваний у держзраді колишній депутат від проросійської партії ОПЗЖ Віктор Медведчук приніс своєму куму, директору країни-окупанта Росії Володимиру Путіну, "план Б" щодо війни. Папірець передбачає реалізацію, мовляв,"проекту другої України". Москва розуміє, що всю країну окупувати не вдасться і намагається запустити "корейський сценарій". Про це заявив Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

В інтерв'ю BBC News Україна він розповів про те, що Медведчук притягнув своєму куму Путіну так званий "план Б" щодо окупації української держави. Йдеться про створення "другої України", оскільки в Кремлі зрозуміли – всю країну захопити не вдасться.

За словами чиновника, в директорській Путіна мріють про запуск "корейського сценарію".

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"У Росії наразі стоїть завдання зробити так званий корейський варіант. (...) Вони зараз робитимуть "план Б", коли робитимуть так звану другу Україну. Цей божевільний план приніс туди Медведчук. Медведчук вважає, що він професійна людина щодо України, але він таким не є, він просто зрадник", - підкреслив Олексій Данілов.

Нагадаємо, Україні 21 вересня вдалося звільнити 215 українських військових. Серед них 5 командирів з Азовсталі. До Москви відправили обвинуваченого в державній зраді Віктора Медведчука, який встиг дати свідчення. За одного Медведчука Україна змогла повернути додому 200 українців.

Наприкінці листопада Медведчука з його дружиною Марченко бачили в одному з кафе в окупованій Ялті. Там у нього, ймовірно, залишилася розкішна вілла.

Новий наступ Росії на Україну

У ГУР Міноборони України раніше розповіли про те, що у окупантів Росії немає ресурсів для того, щоб провести новий масштабний наступ. Загарбники будуть атакувати на Донбасі з метою певного тактичного просування.

Журналісти The New York Times опублікували матеріал, в якому йшлося про подальші сценарії на війні Росії проти України. Зокрема, Москва збирає десятки тисяч солдатів, щоб оточити українську армію на Донбасі. Крім того, окупанти можуть відкрити другий фронт у Харківській та Сумській областях.

В Інституті вивчення війни припустили, що окупаційні війська РФ зіткнулися з проблемами під час нового наступу на Донбасі. На думку фахівців, окупанти недостатньо підготовлені, а більшість з нових солдатів - мобілізовані. Аналітики у якості прикладу навели ситуацію під Вугледаром, коли 155-та бригада російських морпіхів була розгромлена українськими військовими.

Війна Росії проти України:

РНБО Віктор Медведчук Володимир Путін Олексій Данілов війна Росії та України
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