ЗСУ атакують ворога на півдні, РФ наступає на Донбасі - британська розвідка

ЗСУ тиснуть на окупантів на півдні / Фото УНІАН

Збройні Сили України продовжували чинити локальний тиск на оборонні рубежі російських окупаційних військ на північному сході Херсонської області.

Разом з тим говорити про будь-які серйозні територіальні успіхи не доводиться, повідомляє Міністерство оборони Великобританії з посиланням на дані розвідки.

Відзначається, що в свою чергу російські артилерійські обстріли тривали в північному секторі Донбасу. Однак будь-яких серйозних територіальних просувань не було.

У британській розвідці наводять повідомлення російського інформаційного агентства, що базується в Далекосхідному районі озера Байкал, яке опублікувало відео, в якому дружини солдатів 36-ї загальновійськової армії Східного військового округу (ВВО) безпосередньо звертаються до місцевого політика із закликом про те, щоб їхні чоловіки повернутися додому зі служби в Україні.

При цьому одна жінка заявила, що особовий склад 5-ї окремої гвардійської танкової бригади "психічно і фізично виснажений", оскільки перебуває на дійсній бойовій службі з 24 лютого 2022 року.

"Відсутність запланованих перерв в інтенсивних бойових умовах, швидше за все, є однією з найбільш руйнівних з багатьох кадрових проблем, які Міноборони Росії намагається вирішити серед розгорнутих сил", - додали в Міноборони Британії.

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Раніше повідомлялося про те, що російські окупанти на харківському напрямку застосовували танки, ствольну і реактивну артилерію для обстрілів Харкова і населених пунктів Харківської області на північ, схід і південь від міста.

На Південнобузькому напрямку ворог наявними засобами вогневого ураження намагається не допустити просування підрозділів Сил оборони вглиб тимчасово зайнятої території.

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