"Іншого сценарію немає": експерт розповів, чого чекати від РФ після можливого захоплення Донбасу

Експерт розповів, чого чекати від РФ після можливого захоплення Донбасу/ pravdatutnews, скріншот

Якщо Росії гіпотетично вдасться захопити ті кілька населених пунктів Донбасу, які ще залишаються під контролем України, то окупанти на цьому не зупиняться.

Колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, колишній голова Луганської ВЦА Георгій Тука в інтерв'ю Главреду заявив, що Росія не "дасть задню".

"У тому, що Росія не зупиниться, у мене ніяких сумнівів немає. Давайте виходити з того, що вже на сьогодні, на жаль, крім Донеччини і Луганщини, Росія окупувала Херсонську, частину Миколаївської області, частину Харківської області. Очікувати, що вони, взявши під контроль повністю Луганщину і Донеччину, дадуть задню - це дитячі надії, цього не буде ні за яких обставин", - заявив Тука.

За його словами, Росія може використати факт взяття під повний контроль Донеччини та Луганщини для початку переговорів та оперативної паузи.

читайте також"Друга армія світу не змогла впоратися з Україною": Гіркін визнав провал Росії"Єдина мета - це взяти паузу. І під час цих так званих мирних переговорів буде зроблено, по-перше, закріплення підрозділів РФ на окупованих територіях, опрацювання нових резервів. А стратегічна мета - це продовження окупаційних дій для того, щоб захоплювати і надалі територію нашої країни. Іншого сценарію у Росії немає і бути не може", - підсумував експерт.

Раніше глава Луганської ОВВА Сергій Гайдай розповів, що Луганська область ще не повністю на 100% окупована, бої тривають на околицях. За його словами, російські війська намагатимуться розвивати наступ на Бахмут і Слов'янськ Донецької області.

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