План Путіна вперше за 20 років зазнає краху: напад РФ на Україну став переломним моментом - МВС

Путін на війні проти України вперше за час свого правління Росією отримав відсіч - Денисенко / Фото Reuters

Глава РФ Володимир Путін весь час перебування при владі будував свою політичну кар'єру на ключовому правилі – шантаж, який він весь час посилював. І такий хід спрацьовував. Однак у ситуації з нападом на Україну подібний план провалився. Вперше він отримав відсіч. Знищення таких міст, як Харків та Маріуполь відбувається через те, що йому важливо їх розтрощити, а про майбутнє він не думає. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

У ефірі телеканалу Україна 24 він розповів про те, що Путін є однотипним політиком, який будував всю свою політичну діяльність на базі шантажу. Градус перемовин піднімався, після чого противник здавався і відступав. Весь час він діяв за одним й тим же сценарієм.

читайте такожБитва ЗСУ зі зброєю Заходу з військами РФ і її резервами: Арестович закликав готуватися до довгої війни"Він піднімає градус на перемовинах. Противник не розуміє, навіщо піднімати цей градус, починає задкувати, і після цього Путін вважає, що він переміг. І ось так відбувалося 20 років поспіль. Насправді чому він наразі такий, тому що двадцять років поспіль він проводив один і той же фінт: він піднімав градус, противник напружувався, здавався, відступав, а Путін вважав, що він ще одну сходинку подолав", - зазначив Денисенко.

Однак, за його словами, після нападу Росії на Україну стався перший випадок у політичній кар'єрі Путіна, коли він підняв градус, а противник відмовився здаватися. Ситуація ламає його мислення - вперше він не бачить майбутнього. Російські війська намагаються знищити такі міста, як Харків та Маріуполь, тому що Путіну важливо їх розтрощити, а щодо того, що буде в майбутньому, у нього розуміння немає.

"Вони після цього збираються і кажуть - плювати ми хотіли на твій ядерний удар. І це насправді розбиває багато в чому його парадигму мислення. Це в перший раз взагалі, коли він не бачить майбутнього. Мене часто запитують, навіщо він знищує Харків, Якщо хоче його окупувати, або Маріуполь. А для нього важливо знищити, а що буде потім, це буде потім. Тобто немає картини майбутнього вперше за двадцять років", - підкреслив Вадим Денисенко.

Дивіться відео ТСН - Фейгін пояснив, чому у Росії не буде другого Путіна

Війна Росії проти України

Заступник командувача військами Росії в Центральному східному окрузі Рустам Міннекаєв раніше зробив заяву про те, що Москва під час так званої "другої фази" своєї війни проти України ставить декілька завдань. Серед них захоплення всіх районів Донбасу і південних регіонів України. Також росіяни збираються створити коридор до окупованого Криму.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович вважає, що в середині червня ЗСУ можуть піти в наступ на зайняті військами РФ позиції. За його словами, до кінця травня-початку червня армія України повинна отримати достатню кількість зброї із Заходу для реалізації такого завдання. Коли українські військові отримають таке озброєння, ситуація на деяких ділянках фронту може змінитися.

Спікер Банкової Арестович також казав, що наступ військ Росії на низці напрямків сповільнився. Якщо ЗСУ вдасться зупинити атаки окупантів у напрямку Херсона та Гуляйполя, вже до 9 травня загарбники змушені будуть перейти в оборону.

Главред рекомендує: