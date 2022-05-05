УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

План Путіна вперше за 20 років зазнає краху: напад РФ на Україну став переломним моментом - МВС

5 травня 2022, 04:40

Путін знищує Харків або Маріуполь, тому що вперше за багато років у нього немає картини майбутнього, вважає Вадим Денисенко.

Володимир Путін
Путін на війні проти України вперше за час свого правління Росією отримав відсіч - Денисенко / Фото Reuters

Глава РФ Володимир Путін весь час перебування при владі будував свою політичну кар'єру на ключовому правилі – шантаж, який він весь час посилював. І такий хід спрацьовував. Однак у ситуації з нападом на Україну подібний план провалився. Вперше він отримав відсіч. Знищення таких міст, як Харків та Маріуполь відбувається через те, що йому важливо їх розтрощити, а про майбутнє він не думає. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

У ефірі телеканалу Україна 24 він розповів про те, що Путін є однотипним політиком, який будував всю свою політичну діяльність на базі шантажу. Градус перемовин піднімався, після чого противник здавався і відступав. Весь час він діяв за одним й тим же сценарієм.

читайте такожБитва ЗСУ зі зброєю Заходу з військами РФ і її резервами: Арестович закликав готуватися до довгої війни"Він піднімає градус на перемовинах. Противник не розуміє, навіщо піднімати цей градус, починає задкувати, і після цього Путін вважає, що він переміг. І ось так відбувалося 20 років поспіль. Насправді чому він наразі такий, тому що двадцять років поспіль він проводив один і той же фінт: він піднімав градус, противник напружувався, здавався, відступав, а Путін вважав, що він ще одну сходинку подолав", - зазначив Денисенко.

Однак, за його словами, після нападу Росії на Україну стався перший випадок у політичній кар'єрі Путіна, коли він підняв градус, а противник відмовився здаватися. Ситуація ламає його мислення - вперше він не бачить майбутнього. Російські війська намагаються знищити такі міста, як Харків та Маріуполь, тому що Путіну важливо їх розтрощити, а щодо того, що буде в майбутньому, у нього розуміння немає.

"Вони після цього збираються і кажуть - плювати ми хотіли на твій ядерний удар. І це насправді розбиває багато в чому його парадигму мислення. Це в перший раз взагалі, коли він не бачить майбутнього. Мене часто запитують, навіщо він знищує Харків, Якщо хоче його окупувати, або Маріуполь. А для нього важливо знищити, а що буде потім, це буде потім. Тобто немає картини майбутнього вперше за двадцять років", - підкреслив Вадим Денисенко.

Дивіться відео ТСН - Фейгін пояснив, чому у Росії не буде другого Путіна

Війна Росії проти України

Заступник командувача військами Росії в Центральному східному окрузі Рустам Міннекаєв раніше зробив заяву про те, що Москва під час так званої "другої фази" своєї війни проти України ставить декілька завдань. Серед них захоплення всіх районів Донбасу і південних регіонів України. Також росіяни збираються створити коридор до окупованого Криму.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович вважає, що в середині червня ЗСУ можуть піти в наступ на зайняті військами РФ позиції. За його словами, до кінця травня-початку червня армія України повинна отримати достатню кількість зброї із Заходу для реалізації такого завдання. Коли українські військові отримають таке озброєння, ситуація на деяких ділянках фронту може змінитися.

Спікер Банкової Арестович також казав, що наступ військ Росії на низці напрямків сповільнився. Якщо ЗСУ вдасться зупинити атаки окупантів у напрямку Херсона та Гуляйполя, вже до 9 травня загарбники змушені будуть перейти в оборону.

Главред рекомендує:

viber
МВД Володимир Путін Вадим Денисенко війна Росії та України
Реклама
Популярне
Почнеться ескалація і нова атака РФ: астролог назвала місяць і небезпечний період війни в УкраїніПочнеться ескалація і нова атака РФ: астролог назвала місяць і небезпечний період війни в Україні Нова битва з окупантом: астролог склала гороскоп для України на травень та розповіла про перемогуНова битва з окупантом: астролог склала гороскоп для України на травень та розповіла про перемогу Хвороба Путіна стрімко прогресує, необхідна операція: ЗМІ назвали ім'я наступникаХвороба Путіна стрімко прогресує, необхідна операція: ЗМІ назвали ім'я наступника "Бучанський кат" відповів на звинувачення в геноциді українців під Києвом"Бучанський кат" відповів на звинувачення в геноциді українців під Києвом Злата Огневич прокоментувала свою нетрадиційну орієнтацію: "Поважайте вибір кожної людини"Злата Огневич прокоментувала свою нетрадиційну орієнтацію: "Поважайте вибір кожної людини"
Підтримайте Главред

Останні новини

04:40

План Путіна вперше за 20 років зазнає краху: напад РФ на Україну став переломним моментом - МВС

04:10

Україну накриє неймовірна спека: синоптики назвали дату потеплінняВідео

03:48

"Добра російська традиція": В’ятрович сказав, коли буде палацовий переворот в РФ і як зміниться РосіяВідео

02:17

Рашисти гірше колумбійської наркомафії: Ектор Хіменес-Браво розповів, як його побили і кинули в лісі

01:45

Астролог назвав найнебезпечніші області України в травні: "можливі ракетні обстріли, пожежі і руйнування":

Реклама
01:15

День акушерки 2022 в Україні: привітання і красиві картинки і свята

01:10

Ситуація в Маріуполі критична: всі сили кинули на її рішення - АрестовичВідео

00:51

Прикмети на 5 травня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

00:34

Потужний ракетний удар РФ по Україні: що відомо про руйнуванняВідео

00:22

Арестович оцінив ризик ядерного удару Росії по УкраїніВідео

04 травня, середа
23:52

Захисники Маріуполя зайняли кругову оборону: командир Азова про штурм орками АзовсталіВідео

23:40

Під обстрілами окупантів загинув відомий український журналіст

23:25

Зітруть орків у порох: ЗСУ отримали від США майже всі обіцяні гаубиці

23:20

Нова фаза війни: астролог склала гороскоп для України на 9 травняВідео

23:20

У Маріуполь не поспішає: кремлівського пропагандиста засікли напівголим у Дубаї

22:59

Винищувачам РФ "підрізали крила": ЗСУ знищили два літаки Су-30Відео

22:33

Не обійшлося без зрадника: стало відомо, як рашисти прорвалися на АзовстальВідео

22:24

Аж мурашки по шкірі: Тіна Кароль зворушливо заспівала гімн України з футболістами ДинамоВідео

22:08

Армія РФ намагається наступати на трьох напрямках – АрестовичВідео

21:59

Торгівля награбованим: РФ через Крим вивозить за кордон вкрадене в Україні зерноВідео

Реклама
21:56

Євробачення-2022 ще навіть не почалося: названо топ-5 переможців конкурсуВідео

21:37

"Смертельний ураган" для рашистів: захисників України озброїли гранатометами MilkorВідео

21:02

"Вони не винні": екстренер збірної України зашкварився захистом спортсменів РФВідео

21:01

Потужний вітер і заморозки: Україну атакує небезпечна погодаВідео

20:26

Під виття сирен чутні вибухи: окупанти випустили ракети по центру ДніпраВідео

20:24

Кораблі РФ з ракетами "Калібр" у бойовій готовності: Генштаб попередив про загрозу з Чорного моряВідео

20:18

"Військторг є скрізь": у РФ можуть створити Бєлгородську народну республіку - ДаніловВідео

20:00

Нацгвардійці "підсмажили" три ворожі БМП і знищили безліч орків на Ізюмському напрямку – фотоВідео

19:47

Орки вже на Азовсталі: захисники Маріуполя вийшли на зв'язок і розповіли про важкі боїВідео

19:38

Пунктик Москви: чому Кремль наполегливо намагається загнати Молдову до нью-СРСРПогляд

19:26

Окупанти провалили штурм Азовсталі: перші подробиціВідео

19:21

Неймовірне везіння і здійснення бажань: для трьох знаків травень стане найщасливішим місяцем

19:20

Штурм орків під Донецьком і нарвався на потужну відповідь ЗСУ: ворог відступив з втратамиВідео

19:07

Битва ЗСУ зі зброєю Заходу з Росією і її резервами: Арестович закликав готуватися до довгої війниВідео

19:06

"Агентурна мережа ФСБ": в одному з міст Сумщини заборонили Московський патріархат

19:03

Накази ґвалтувати українських мирних жителів віддавалися особисто Путіним - ДенісоваВідео

18:58

Сергій Стерненко. Лавров допоміг Україні отримувати зброю від ІзраїлюВідеоблоги

18:58

В Австрії попередили: вступ України до ЄС може затягнутися на 10 років

18:47

Більше танків, мобілізація і ядерна зброя: військовий історик США спрогнозував майбутні ходи ПутінаВідео

18:36

Кузьма б пишався - легендарний хіт Скрябіна переспівали про українські міста-герої війни з РФВідео

Реклама
18:31

Помста за ліквідацію штабу під Ізюмом: командири РФ женуть орків у "м'ясорубку"Відео

18:24

Росіяни взяли в полон відомого українського бабака-віщуна ТимкуВідео

17:54

Армія України знищила "еліту" військ Росії – Москва вимушено змінює тактику – МіноборониВідео

17:53

"Помер дід і бабуся, у сестри рана на голові" : українців вразив щоденник дитини з МаріуполяВідео

17:48

Зеленського в Раді зустріли стоячи і з оваціями: з'явилося відео дивовижної реакції ПорошенкаВідео

17:43

У Драмтеатрі Маріуполя загинули вдвічі більше людей, ніж думали: журналісти озвучили страшні цифриВідео

17:37

Ігри в ядерний апокаліпсис: чому Росія більш чокнута, ніж СРСРПогляд

17:27

Українська акторка просиділа в сховищі під Бучею 33 дні: "Я тепер говорю зовсім по-іншому"Відео

17:22

У Білорусі готують масові розстріли незгодних: вводять страту за "спробу теракту"Відео

17:22

Куди зник Олег Винник: ЗМІ турбуються про зникнення артиста

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти