Захід допоміг ЗСУ - на війні в Україні будуть зміни протягом двох тижнів - Гайдай

За два тижні будуть реалізовані рішення, пов'язані з військовою допомогою Заходу - Гайдай / Макс Левін

Ситуація на фронті зміниться приблизно за два тижні – за цей час реалізуються зміни, пов'язані з військовою допомогою Україні з боку Заходу. Бойових зіткнень ЗСУ з ворожими військами стане більше. Лікарня в окупованому Луганську вже повністю забита тілами бойовиків. Ситуація для противника тільки погіршуватиметься. Про це заявив керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

У вівторок, 3 квітня, він розповів про те, що обстановка на фронті може змінитися вже за 2 тижні. Бойових зіткнень стане більше. Протягом цього часу будуть запущені рішення, пов'язані з наданням військової допомоги України з боку західного світу.читайте такожУкраїна та РФ не підпишуть договір про мир: Київ очікує виключно на капітуляцію Москви - Данілов

"Почне змінюватися все десь за два тижні. І кількість боїв збільшиться. Але і ті рішення, які ухвалив Захід щодо допомоги нам, ось вони реалізуються протягом двох тижнів. І за два тижні ми вже побачимо в принципі зміни", - вважає Гайдай.

Також він додав, що вже зараз лікарня в захопленому Луганську повністю забита тілами бойовиків.

"Вони навіть не можуть їх деякі впізнати. Далі для них буде гірше", - підкреслив Сергій Гайдай.

Дивіться відео Главред - Арестович розповів, що буде після провалу наступу Росії

Війна Росії проти України

Заступник командувача військами Центрального Східного округу РФ Рустам Міннекаєв раніше заявив, що військові Росії мають намір захопити Донбас, південь України і створити коридор до окупованого Криму. Загарбники збираються реалізувати такі, мовляв, завдання в рамках "другої фази" своєї так званої "спецоперації".

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович сказав, що ЗСУ в середині червня можуть піти в наступ на війська РФ в Україні. До кінця травня-початку червня армія України повинна отримати важке озброєння від Заходу. Після застосування такої зброї баланс сил на певних ділянках фронту може змінитися.

Як вважає Арестович, якщо війська України зупинять військові підрозділи окупантів у напрямку Херсона та Гуляйполя, окупанти РФ будуть змушені перейти в оборону. Просування загарбників територією країни вже сповільнилося.

Інші новини: