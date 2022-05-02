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Україна та РФ не підпишуть договір про мир: Київ очікує виключно на капітуляцію Москви - Данілов

2 травня 2022, 21:44

Перелом на війні обов'язково відбудеться, враховуючи ту допомогу, яку отримує Україна, сказав Олексій Данілов.

Олексій Данилов
Чим швидше Росія погодиться зі свої поразкою, тим буде краще для неї самої - Данілов / УНІАН

Україна та Росія навряд чи підпишуть мирний договір. Можлива тільки капітуляція Москви перед Києвом. Перелому на фронті наразі немає, проте він обов'язково трапиться, враховуючи обсяги військової допомоги, які надаються українській державі. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

Під час всеукраїнського телемарафону він розповів про те, що Київ може підписати договір з Москвою тільки щодо її капітуляції. І чим швидше агресор визнає свою поразку, тим буде краще для нього.

читайте такожЗСУ задавлять війська РФ: Росії загрожують розпад, смути і громадянські війни - терорист Гіркін"З Росією ми можемо підписати тільки її капітуляцію. І чим швидше вони це зроблять, тим краще буде для їхньої країни" – підкреслив Олексій Данілов.

Війна Росії проти України

Заступник командувача військами Центрального Східного округу РФ Рустам Міннекаєв раніше заявив, що Росія ставить перед собою завдання окупації всіх районів Донецької та Луганської областей, а також південних регіонів України. Крім того, росіяни збираються створити коридор до захопленого Криму. Подібні цілі загарбники ставлять під час так званої "другої фази" своєї війни проти української держави.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович сказав, що ЗСУ можуть піти в наступ вже в середині червня. До кінця травня-початку червня військові повинні отримати потрібні обсяги зброї. В результаті застосування отриманих від Заходу озброєнь баланс сил на фронті може змінитися на декількох ділянках фронту.

Дивіться відео ТСН - ЗСУ знищили військові кораблі РФ біля острова Зміїний

Спікер Банкової Арестович очікує, що незабаром війська РФ можуть вимушено припинити атакувати і перейти в оборону. Просування окупантів територією України сповільнюється. Якщо ЗСУ зможуть зупинити загарбників у напрямку Херсона та Гуляйполя, замість наступу їм доведеться перейти до утримання зайнятих позицій.

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