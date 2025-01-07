Пілот F-16 збив 6 ракет, маючи лише 4: у Defense Express розкрили подробиці

Літаки F-16 мають дев'ять точок для підвішування озброєння, з яких лише шість підтримують ракети типу "повітря-повітря", зазначили аналітики.

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Чому F-16 України мають лише 4 ракети, хоча є 9 точок підвіски / Колаж: Главред, фото: Military.com, uk.wikipedia.org

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Український пілот F-16 знищив шість крилатих ракет РФ, маючи лише чотири ракети

F-16 загалом має шість точок для підвішування для ракет типу "повітря-повітря"

Україна могла отримати F-16 з контейнерами ECIPS/CJS, тому точок для ракет лише чотири

У грудні 2024 року український пілот винищувача F-16 вперше в історії знищив шість крилатих ракет РФ, маючи лише чотири ракети. Українські винищувачі F-16 здатні нести чотири ракети, хоча на деяких зображеннях ці літаки мають 16 ракет та бомб. Про це пише Defense Express.

Під час масованої ракетно-дронової атаки у грудні минулого року пілот винищувача F-16 вперше за всю історію знищив одразу шість крилатих ракет ворога. Цей бойовий подвиг український пілот здійснив незважаючи на те, що літак був озброєний лише чотирма ракетами "повітря-повітря". Для збиття двох додаткових ракет він скористався штатною 20-мм автоматичною гарматою M-61

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За словами експертів, F-16 має дев’ять точок для підвішування озброєння: одну під фюзеляжем, шість під крилами та дві на їх закінцівках. Однак лише шість з цих точок підтримують розміщення ракет типу "повітря-повітря" - чотири точки під крилами та дві на закінцівках крила. Решта точок використовуються для ракет типу "повітря-земля", додаткових контейнерів або паливних баків.

Зображення, де F-16 оснащений значно більшою кількістю озброєння, показують сучасні модифікації, такі як F-16V Block 70/72, які можуть використовувати багатоточкові пілони AMBER. Ці пілони дозволяють розмістити більше ракет і бомб, але це не стосується стандартних F-16, що знаходяться на озброєнні України.

Враховуючи високе споживання пального, F-16 зазвичай оснащуються додатковими баками. Під час бойових патрулювань винищувач споживає 2800-3000 літрів палива на годину польоту, а в умовах активних маневрів і форсажних режимів — до 9000 літрів. Для компенсації цього, F-16 використовує додаткові паливні баки, які можуть вміщувати від 1400 до 2271 літрів пального під крилами та до 1135 літрів під фюзеляжем. Це дозволяє значно збільшити радіус дії літака, що є критично важливим для ефективного виконання бойових завдань.

Водночас два пілони на винищувачах залишаються вільними. Як демонструють знімки бельгійських F-16, схожих на ті, що отримала Україна, ці літаки можуть нести шість ракет AIM-120, а також два додаткові 370-галонні паливні баки.

Проте, ймовірно, Україна отримала F-16 з контейнерами ECIPS/CJS, які забезпечують радіоелектронну боротьбу. Вони не підходять для розміщення ракет "повітря-повітря", а можуть нести лише бомби. Тому, як зазначили у Defense Express, у пілота залишається чотири точки для підвіски ракет.

Літаки F-16 / Інфографіка: Главред

Літаки F-16 для України - останні новини

Як повідомляв Главред, 13 грудня 2024 року український пілот на винищувачі F-16 вперше в історії знищив шість крилатих ракет за один бойовий виліт. Цей успіх викликав захоплення серед українських військових та міжнародної спільноти, зокрема у США.

У грудні в Україну прибула друга партія літаків F-16 від Данії, розповів президент Зеленський. Він зазначив, що літаки з першої партії вже збивають російські ракети, рятуючи українців і інфраструктуру.

Проте Україна не отримала обіцяні бельгійські винищувачі F-16 до кінця 2024 року через недостатню кількість підготовлених пілотів і дефіцит запчастин. Міністр оборони Бельгії Людивін Дедондер повідомила про відкладення поставок першої партії винищувачів.

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