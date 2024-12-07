Україна отримала другу партію F-16 від Данії: Зеленський зробив важливу заяву

Коротко:
- В Україну прибула вже друга партія F-16 від Данії
- Таким чином повітряний щит України був додатково посилений
В Україну прибула вже друга партія літаків F-16 від Данії. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.
Він наголосив, що повітряні судна із першої партії уже рятують українців, збиваючи ракети, які запускає країна-агресорка Росія.
"Друга партія F-16 для України від Данії вже в Україні. Це лідерство в захисті життя, яке вирізняє Данію. Надані данцями літаки з першої партії вже збивають російські ракети і рятують наших людей, нашу інфраструктуру", – заявив український президент.
Він подякував прем’єр-міністру Данії Метте Фредеріксен і наголосив, що завдяки новим літакам повітряний щит України посилений додатково.
"Зараз наш повітряний щит посилений додатково. Якби всі партнери були саме такими рішучими, вже б вдалось унеможливити російський терор. Метте, дякую тобі, твоїй команді і всьому данському народові", – зазначив Зеленський.
Винищувачі F-16 для України – останні новини
Раніше повідомлялося, що Україна отримає ще дві партії винищувачів F-16 від Данії. За словами прем'єр-міністра Данії Метте Фредеріксен, загалом Україна отримає 19 таких винищувачів. Перша партія із шести літаків уже прибула. Також прем'єр-міністр Данії нагадала, що її країну минулого року було залучено до підготовки українських пілотів для польотів на таких літаках.
Також раніше Главред повідомляв, що F-16 ЗСУ збивають ракети РФ – Зеленський розкрив деталі відбиття масованих атак. Російські терористи вкотре хочуть залякати холодом і відсутністю світла, каже президент.
Нагадаємо, Зеленський сказав, скільки ракет знищили літаки F-16. Українські винищувачі F-16 продемонстрували високу ефективність під час відбиття російських масованих атак, заявив президент.
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Що таке F-16
General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія.
Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році.
F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь.
Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі.
Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.
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