Україна отримала другу партію F-16 від Данії: Зеленський зробив важливу заяву

В Україну прибула вже друга партія літаків F-16 від Данії, що дозволить Україні посилити свій повітряний щит.

https://glavred.net/ukraine/nash-vozdushnyy-shchit-usilen-zelenskiy-sdelal-vazhnoe-zayavlenie-o-samoletah-f-16-ot-danii-10620545.html Посилання скопійоване

В Україну прибула вже друга партія F-16 від Данії/ колаж: Главред, фото: Офіс президента України

Коротко:

В Україну прибула вже друга партія F-16 від Данії

Таким чином повітряний щит України був додатково посилений

В Україну прибула вже друга партія літаків F-16 від Данії. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Він наголосив, що повітряні судна із першої партії уже рятують українців, збиваючи ракети, які запускає країна-агресорка Росія.

відео дня

"Друга партія F-16 для України від Данії вже в Україні. Це лідерство в захисті життя, яке вирізняє Данію. Надані данцями літаки з першої партії вже збивають російські ракети і рятують наших людей, нашу інфраструктуру", – заявив український президент.

Він подякував прем’єр-міністру Данії Метте Фредеріксен і наголосив, що завдяки новим літакам повітряний щит України посилений додатково.

"Зараз наш повітряний щит посилений додатково. Якби всі партнери були саме такими рішучими, вже б вдалось унеможливити російський терор. Метте, дякую тобі, твоїй команді і всьому данському народові", – зазначив Зеленський.

Літаки F-16/ Інфографіка: Главред

Винищувачі F-16 для України – останні новини

Раніше повідомлялося, що Україна отримає ще дві партії винищувачів F-16 від Данії. За словами прем'єр-міністра Данії Метте Фредеріксен, загалом Україна отримає 19 таких винищувачів. Перша партія із шести літаків уже прибула. Також прем'єр-міністр Данії нагадала, що її країну минулого року було залучено до підготовки українських пілотів для польотів на таких літаках.

Також раніше Главред повідомляв, що F-16 ЗСУ збивають ракети РФ – Зеленський розкрив деталі відбиття масованих атак. Російські терористи вкотре хочуть залякати холодом і відсутністю світла, каже президент.

Нагадаємо, Зеленський сказав, скільки ракет знищили літаки F-16. Українські винищувачі F-16 продемонстрували високу ефективність під час відбиття російських масованих атак, заявив президент.

Читайте також:

Що таке F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія. Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році. F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь. Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі. Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред