"Хочуть розчленувати нашу країну": Лавров закотив істерику через Україну і F-16

Лаврову здалося, що Захід, підтримуючи Україну, хоче "деколонізувати Росію", тобто "розчленувати".

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Сергій Лавров про F-16 для України / Колаж Главред, фото Вікіпедія, скріншот

У Міністерстві закордонних справ країни-агресора РФ заявили, що рішення заходу передати Україні сучасні винищувачі F-16 це "неприйнятна ескалація".

"Я думаю, що все-таки є на Заході розумні люди, які це розуміють, але диктують всі Вашингтон, Лондон і їх сателіти, що знаходяться всередині Європейського Союзу, перш за все країни Балтії, Польща, безпосередньо проводять на землі завдання, поставлені Сполученими Штатам - послабити Росію, завдати їй стратегічної поразки", — сказав глава МЗС РФ Сергій Лавров.

Йому здалося, що Захід, підтримуючи Україну, хоче "деколонізувати Росію", тобто "розчленувати".

Також знову згадав про "неонацистський режим", створений нібито самими країнами Європи.

Винищувачі F-16 для України

Американський президент Джо Байден 19 травня на саміті Великої сімки в Японії заявив, що Вашингтон підтримує рішення країн-союзників почати навчання пілотів ПС ЗСУ управлінню винищувачами західного зразка, серед яких і F-16.

Пізніше журналісти NBC дізналися, що США і союзники мають намір надати Україні винищувачі F-16.

За інформацією американської преси, Штати можуть відправити свої літаки Києву не безпосередньо, а шляхом посередників.

Президент України Володимир Зеленський подякував Байдену за підтримку і назвав рішення глави Білого дому історичним. Глава Офісу президента Андрій Єрмака сказав, що авіакоаліція для України вже створена.

Радник Міністра оборони Юрій Сак припустив, що Україна перші винищувачі F-16 може отримати вже восени.

Орієнтовно це відбудеться в кінці вересня – початку жовтня.

Дивіться відео, в якому Світан заявив, що Україна із Західною авіацією може перемогти у війні до кінця року:

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