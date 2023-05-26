Чотири ескадрильї F-16: у Міноборони назвали число винищувачів для перемоги

Україна здатна здобути перемогу над країною-агресором Росією і звільнити свої території, якщо отримає достатньо винищувачів, вважають у відомстві.

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Україні потрібно 48 літаків F-16 для перемоги у війні - Міноборони / Колаж: Главред, фото: US Air Force, twitter.com/operativno_ZSU

Україні для перемоги над державою-окупантом Росією потрібно отримати від Заходу 48 винищувачів F-16. Стільки літаків вистачить, щоб звільнити окуповані території. Про це заявили в Міністерстві оборони.

У пресслужбі Міноборони розповіли, що для звільнення окупованих Росією територій України потрібно отримати чотири ескадрильї західних винищувачів F-16.

Йдеться про 48 бойових літаків.

"4 ескадрильї F16 (48 літаків) - це саме те, що нам потрібно для звільнення нашої країни від агресора", - підкреслюється в повідомленні.

Винищувачі F-16 для України

Американський президент Джо Байден 19 травня на саміті Великої сімки в Японії заявив, що Вашингтон підтримує рішення країн-союзників почати навчання пілотів ПС ЗСУ управлінню винищувачами західного зразка, серед яких і F-16.

Пізніше журналісти NBC дізналися, що США і союзники мають намір надати Україні винищувачі F-16.

За інформацією американської преси, Штати можуть відправити свої літаки Києву не напряму, а шляхом посередників.

Президент України Володимир Зеленський подякував Байдену за підтримку і назвав рішення глави Білого дому історичним. Глава Офісу президента Андрій Єрмака сказав, що авіакоаліція для України вже створена.

Радник міністра оборони Юрій Сак припустив, що Україна перші винищувачі F-16 може отримати вже восени.

Орієнтовно це відбудеться наприкінці вересня – початку жовтня.

Дивіться відео, в якому Світан заявив, що Україна із західною авіацією може перемогти у війні до кінця року:

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