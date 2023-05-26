Чотири ескадрильї F-16: у Міноборони назвали число винищувачів для перемоги

Україні для перемоги над державою-окупантом Росією потрібно отримати від Заходу 48 винищувачів F-16. Стільки літаків вистачить, щоб звільнити окуповані території. Про це заявили в Міністерстві оборони.
У пресслужбі Міноборони розповіли, що для звільнення окупованих Росією територій України потрібно отримати чотири ескадрильї західних винищувачів F-16.
Йдеться про 48 бойових літаків.
"4 ескадрильї F16 (48 літаків) - це саме те, що нам потрібно для звільнення нашої країни від агресора", - підкреслюється в повідомленні.
Винищувачі F-16 для України
Американський президент Джо Байден 19 травня на саміті Великої сімки в Японії заявив, що Вашингтон підтримує рішення країн-союзників почати навчання пілотів ПС ЗСУ управлінню винищувачами західного зразка, серед яких і F-16.
Пізніше журналісти NBC дізналися, що США і союзники мають намір надати Україні винищувачі F-16.
За інформацією американської преси, Штати можуть відправити свої літаки Києву не напряму, а шляхом посередників.
Президент України Володимир Зеленський подякував Байдену за підтримку і назвав рішення глави Білого дому історичним. Глава Офісу президента Андрій Єрмака сказав, що авіакоаліція для України вже створена.
Радник міністра оборони Юрій Сак припустив, що Україна перші винищувачі F-16 може отримати вже восени.
Орієнтовно це відбудеться наприкінці вересня – початку жовтня.
Дивіться відео, в якому Світан заявив, що Україна із західною авіацією може перемогти у війні до кінця року:
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