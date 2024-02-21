Столтенберг не зміг відповісти, чи зможуть ЗСУ бити по Росії на F-16

Проте сам Столтенберг вважає, що Україна згідно з міжнародним правом може це робити.

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Столтенберг висловився про F-16 / Колаж Главреда, фото: lrt.lt, УНІАН

Генсек НАТО Єнс Столтенберг не зміг дати однозначної відповіді, чи зможуть українські пілоти завдавати ударів по окупантах на винищувачах F-16 безпосередньо на території Росії.

В інтервʼю Радіо Свобода генсек зазначив, що це залежатиме від волі країн, які передаватимуть Україні ці літаки.

Водночас сам Столтенберг зауважив, що удари України по військових ворожих цілях на території Росії відповідає міжнародному праву щодо самооборони держав, проти яких здійснюється агресія.

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"У різних союзників - дещо різна політика щодо цього. Але загалом… це збройна агресія Росії проти України з грубим порушенням міжнародного права. А за національним законодавством, Україна має право на самооборону. І це включає також завдання ударів по законних військових цілях - російських військових цілях за межами України. Це міжнародне право", - резюмував Столтенберг.

F-16 в Україні

Перші американські літаки F-16 з'являться в небі України орієнтовно в червні 2024 року, писало видання Foreign Policy. Зазначалося, що 12 пілотів Повітряних сил ЗСУ мають завершити навчання управлінню західними винищувачами F-16 до кінця фінансового року в США.

За словами спікера Повітряних сил Юрія Ігната, Україна вже працює над адаптацією своєї інфраструктури під цей винищувач.

"Я, мабуть, тільки тим і займаюся, що коментую або спростовую те, що кажуть різні політики за океаном, у Європі та в нас в Україні щодо термінів можливої передачі, навчання, підготовки інфраструктури тощо. Єдине, що можу підтвердити - справді є план дій, він проходить, літаки готові передати наші партнери Україні", - зазначив Ігнат.

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