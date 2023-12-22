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F-16 скоро можуть з'явитися в Україні: Нідерланди передадуть перші 18 літаків

Ангеліна Підвисоцька
22 грудня 2023, 15:33
Прем'єрміністр Нідерландів і Володимир Зеленський підтвердили початок підготовки літаків до передачі Україні.
F-16
Нідерланди готують до передачі Україні 18 літаків F - 16 / Колаж: Главред, фото: Офіс президента

Україна скоро може отримати сучасні літаки F-16 від Нідерландів. Уряд вже розпорядився підготувати перші 18 літаків для постачання Україні. Про це заявив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте на своїй сторінці в Twitter.

"Поставка F-16 є одним з найважливіших елементів угод про військову підтримку України. Крім дозволу на експорт, для того, щоб поставка могла відбутися, необхідно також виконати ряд інших критеріїв, включаючи вимоги до персоналу та інфраструктури. Це рішення підтверджує незмінну прихильність Нідерландів наданню Україні підтримки, необхідної їй для відповіді на триваючу російську агресію", - написав Рютте.

Він також акцентував на прогресі України в питанні реформ, які необхідні для вступу в ЄС.

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"Я також запевнив президента Зеленського, що Нідерланди докладуть всіх зусиль, щоб забезпечити досягнення угоди на засіданні Європейської Ради в лютому 2024 року Про фінансову підтримку з боку ЄС", - додав Рютте.

Президент України Володимир Зеленський у свою чергу подякував Нідерландам за рішення про початок підготовки до передачі перших літаків.

"Я також подякував Нідерландам за активну підтримку початку переговорів про вступ України до ЄС та наголосив на важливості якнайшвидшого надання Україні довгострокової допомоги ЄС у розмірі 50 мільярдів євро. Ми обговорили розвиток подій на передовій, ситуацію в Чорному морі і поточні військові потреби України, включаючи артилерію, безпілотники і протиповітряну оборону", - додав Зеленський.

Він також зазначив, що Україна і Нідерланди продовжують спільну роботу з гарантій безпеки відповідно до Вільнюської декларації "Великої сімки".

Передача винищувачів F-16 Україні

Нагадаємо, що стали відомі дати, коли Україна отримає F-16 від Бельгії. Зараз сторонам потрібно почати процес налаштування шляхів поставки боєприпасів, запчастин і техобладнання для F-16.

Черник впевнений, що F-16 повноцінно запрацюють до кінця зими, сюрпризів від росіян не буде. Українські військові зможуть домогтися перелому на фронті, для цього потрібно знищувати все, щоб росіяни не могли поповнювати запаси.

Військовий експерт розповів, за яких умов F-16 серйозно вплинуть на бої. Зараз сторонам потрібно почати процес налаштування шляхів поставки боєприпасів, запчастин і техобладнання для F-16.

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війна в Україні Нидерланды Володимир Зеленський вторгнення Росії F-16
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