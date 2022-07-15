"Перестаньте її ховати": у Вінниці розповіли про стан мами загиблої Лізи

Ракетний удар по Вінниці / ДСНС

Мама загиблої під час ракетного удару по Вінниці Лізи - Ірина не померла. Як розповіла депутат Вінницької міської ради Олена Верлан-Кульшенко, вона перебуває в лікарні у важкому стані.

Крім того, інформація про те, що жінка втратила кінцівку, не підтвердилася.

"Я спілкуюся з рідними Ірини, з батьком Лізи, з обома бабусями. В даний час мама знаходиться у важкому стані в реанімації. Я б дуже просила тих "доброзичливців", які намагаються її вже другу добу поховати, зупинити цей процес, тому що Ірина у важкому стані, але вона жива. Крім того, інформація про те, що вона втратила кінцівку не підтвердилася. У неї важкий стан, важкі травми, але вони не пов'язані з втратою кінцівок", - підкреслила чиновниця в ефірі Апостроф TV.

За словами депутата, людям слід бути обережнішими у своїх висловлюваннях про долю постраждалих під час удару. Вони повинні шанобливо поставитися до того, що зараз переживають їхні рідні.

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"Зрозуміло, що така інформація вдаряє по рідних, вона виснажує їх ще більше. Тому я у себе на сторінці в Facebook та інших соціальних мережах виступила з проханням зупинити цей процес і розділити не тільки скорботу по втраті маленького сонечка Лізи, адже вона стала символом нашої Вінниччини, як і двоє інших хлопчиків, які загинули від вибуху. Я просила, щоб люди зрозуміли і поставилися з повагою до того, що зараз переживають сім'ї, які втратили своїх близьких, і сім'ї, які зараз піклуються і чиї рідні борються за те, щоб залишитися на цій землі", - додала Верлан-Кульшенко.

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Ракетний удар по Вінниці

Окупаційні війська Росії завдали ракетних ударів по центру Вінниці. Влада повідомила про попадання 3 ракет ворога в цивільні об'єкти. Одна з ракет впала поруч з пологовим будинком. На місці події сталася пожежа.

Президент України Володимир Зеленський опублікував відео з центру Вінниці, куди російські окупанти 14 липня завдали ракетного удару, в результаті якого загинули і постраждали мирні українці.

Зеленський заявив, що РФ відкрито здійснює терористичні акти в Україні.

"Кожен день Росія знищує мирне населення, вбиває українських дітей, направляє ракети по цивільних об'єктах. Де немає нічого військового. Що це, якщо не відкритий терористичний акт? Нелюди. Країна-вбивця. Країна-терорист", - написав Зеленський.

В результаті ракетного удару відомо про 22 загиблих, серед них три дитини. Також за медичною допомогою звернулися близько 90 постраждалих. Кількість жертв і поранених може збільшитися. Зниклими безвісти вважаються 39 осіб. Більшість знайдених тіл неможливо ідентифікувати, тому родичів зниклих просять здати біологічні зразки, щоб була можливість провести ДНК-експертизу.

Згодом стало відомо про те, що по Вінниці вдарила ракета "Калібр", яку окупанти запустили з підводного човна в Чорному морі.

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