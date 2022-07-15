Тіла 2 дітей у Вінниці досі не вдалося ідентифікувати: в ОВА назвали кількість безвісти зниклих

Тіла двох дітей у Вінниці досі не вдалося ідентифікувати/ ДСНС України

У Вінниці внаслідок ракетного удару 14 липня загинули 23 людини, з яких троє – це діти. Станом на ранок 15 липня вдалося визначити, ким були дев’ятеро загиблих дорослих та одна дитина.

Тіла двох дітей та 11 дорослих досі не вдається ідентифікувати. Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов у Telegram.

"День жалоби… День страшного болю і скорботи... 23 людини загинуло. 3 дітей… Серед яких, 4-річна "сонячна" Ліза. .Тіла двох дітей досі не ідентифіковані... Як і 11 дорослих...", – написав Борзов.

Він повідомив, що мама загиблої 4-річної Лізи прооперована й перебуває в лікарні у важкому стані.

Загалом в лікарнях перебувають 73 постраждалих, а 18 людей досі у розшуку як безвісти зниклі.

В ДСНС України вранці 15 липня повідомили, що продовжують розбір завалів. До робіт залучили 437 осіб та 66 одиниць техніки.

Ракетний удар по Вінниці

Окупанти завдали ракетного удару по Вінниці вранці у четвер, 14 липня. Ворожа ракета потрапила у центр міста в будівлю з офісними приміщеннями. Також постраждали Будинок офіцерів, розташовані неподалік житлові будинки. Одна з ракет впала поруч з пологовим будинком.

Пізніше стало відомо, що Російські військові обстріляли центр Вінниці крилатими ракетами "Калібр". Вони були запущені з підводного човна в Чорному морі.

Серед загиблих у Вінниці – 4-річна Ліза, яка на момент влучання ракети йшла з мамою Іриною на заняття з розвитку дітей. Мама, яка вела свій блог, встигла викласти останнє відео з донькою за 1,5 години до трагедії. Потім життя дитини обірвалося, а Ірина потрапила в реанімацію.

Також загинули дві працівниці медичного центру "Нейромед". Ще двоє лікарів, які працюють у цьому закладі, зараз перебувають у важкому стані в лікарні.

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