'Переграв' Росію: глава МЗС Сибіга зустрівся з китайською делегацією - подробиці

Сторони зосередилися на наступних кроках із розвитку двосторонніх відносин і торгівлі.

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Сибіга розповів, про що домовилися Китай і Україна / Колаж: Главред, фото: х, фото ua.depositphotos.com

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч зі своїм колегою главою МЗС Китаю. Головною темою було обговорення розвитку двосторонніх відносин і торгівлі, написав міністр у соцмережі Х.

"Разом із Андрієм Єрмаком зустрілися з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї. Подякували Китаю за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України", - заявив міністр.

Хто такий Андрій Сибіга? Андрій Сибіга — міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області. відео дня З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин. У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року — першим заступником міністра закордонних справ України​, ідеться у матеріалі Главреда.

Як розповів Сибіга, сторони зосередилися на наступних кроках із розвитку двосторонніх відносин і торгівлі. Також обговорили перспективи подальших контактів і зусилля України щодо реалізації Формули миру.

Ба більше, сторони, до того ж, обмінялися думками щодо принципів досягнення всеосяжного, справедливого та міцного миру для України на основі Статуту ООН.

Позиція Китаю / Инфографика: Главред

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За версією Politico, Китай просуває вигідні для Росії умови миру: Україна пішла на хитрість. Українські чиновники поширили серед дипломатів документ, націлений на недопущення підтримки китайського плану

А от видання Reuters стверджує, що РФ та Китай вироблятимуть ударні БПЛА проти України. На думку наукового співробітника лондонського Інституту стратегічних досліджень Фабіана Хінца, якщо факт постачання китайських безпілотників підтвердиться, це стане важливою подією.

Окрім цього, нещодавно китайські бронемашини помітили на фронті. Підтвердження опублікував аналітик BILD Юліан Рьопке з посиланням на один проросійський Телеграм-канал.

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