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Переговори України і РФ не призведуть до миру: в ISW назвали головну перепону

Альона Вороніна
11 січня 2025, 07:52
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Жодні перемовини не можуть стати запорукою миру з вимогами російського диктатора Володимира Путіна.
Переговори України і РФ не призведуть до миру: в ISW назвали головну перепону
Переговори України і РФ не призведуть до миру, якщо Путін не відступиться від своїх вимог, вважають в ISW/ колаж Главред, фото: скрін YouTube

Коротко:

  • Кремль показує, ніби "готовий" вести переговори з лідерами Заходу
  • Але переговори не призведуть до миру з такими вимогами, які висуває Путін

Незважаючи на "готовність" Кремля вести переговори з лідерами Заходу, жодні переговори не можуть стати запорукою сталого миру з вимогами російського диктатора Володимира Путіна. Про це кажуть аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики нагадали, що Кремль підтвердив, нібито готовий вести переговори з новообраним президентом США Дональдом Трампом без будь-яких "попередніх умов". Але при цьому в Кремлі зазначили, що їхня переговорна позиція залишається незмінною. Речник Кремля Дмитро Пєсков 10 січня відреагував на заяву Трампа про організацію зустрічі з Путіним і заявив, що Путін відкритий до контактів з міжнародними лідерами і що "жодних умов для цього не потрібно".

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Проте при цьому Пєсков повторив, що позиція Кремля щодо України, яка була "неодноразово озвучена" не змінилася. Він нагадав, що Путін визначив цю позицію у червні 2024 року і повторив під час своєї "Прямої лінії" 19 грудня.

В ISW нагадали, що в червні 2024 року російський диктатор Путін зажадав, щоб в Україні замінили президента Володимира Зеленського і його владу під виглядом "денацифікації". Також глава Кремля захотів демілітаризації та передачі країні-агресорці Росії значних територій на сході та півдні України, включно з частиною ще не окупованих територій. Це все фактично означає повну капітуляцію України.

"Жодні переговори не призведуть до повноцінного та сталого миру, доки Путін залишатиметься прихильником цих вимог, незважаючи на "готовність" Кремля вести переговори з лідерами Заходу", – наголосили в ISW.

Чи можливі переговори між Україною і РФ – останні новини

Як повідомив раніше Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що не вірить у бажання Путіна закінчити війну в Україні. Україна не проти домагатися закінчення війни шляхом діалогу, але для цього потрібно бути в сильній позиції.

Також раніше повідомлялося, що у МЗС зробили заяву і розкрили мирний план України. "Мир завдяки силі" – концепція, яка має змусити агресора Росію припинити війну, сказав Андрій Сибіга.

Також раніше у CNN зазначили, що переговори Києва та Москви "на носі", і описали, яким може бути сценарій і коли старт. Зазначається, що США прагнуть надати Україні якомога сильнішу позицію напередодні ймовірних переговорів про припинення війни.

Нагадаємо, Трамп говорить про прямі переговори з Путіним без Зеленського. Можливі двосторонні зустрічі на найвищому рівні, тобто Трампа із Зеленським і Путіним окремо.

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Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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