Коротко:

Незважаючи на "готовність" Кремля вести переговори з лідерами Заходу, жодні переговори не можуть стати запорукою сталого миру з вимогами російського диктатора Володимира Путіна. Про це кажуть аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики нагадали, що Кремль підтвердив, нібито готовий вести переговори з новообраним президентом США Дональдом Трампом без будь-яких "попередніх умов". Але при цьому в Кремлі зазначили, що їхня переговорна позиція залишається незмінною. Речник Кремля Дмитро Пєсков 10 січня відреагував на заяву Трампа про організацію зустрічі з Путіним і заявив, що Путін відкритий до контактів з міжнародними лідерами і що "жодних умов для цього не потрібно".

Проте при цьому Пєсков повторив, що позиція Кремля щодо України, яка була "неодноразово озвучена" не змінилася. Він нагадав, що Путін визначив цю позицію у червні 2024 року і повторив під час своєї "Прямої лінії" 19 грудня.

В ISW нагадали, що в червні 2024 року російський диктатор Путін зажадав, щоб в Україні замінили президента Володимира Зеленського і його владу під виглядом "денацифікації". Також глава Кремля захотів демілітаризації та передачі країні-агресорці Росії значних територій на сході та півдні України, включно з частиною ще не окупованих територій. Це все фактично означає повну капітуляцію України.

Як повідомив раніше Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що не вірить у бажання Путіна закінчити війну в Україні. Україна не проти домагатися закінчення війни шляхом діалогу, але для цього потрібно бути в сильній позиції.

Також раніше повідомлялося, що у МЗС зробили заяву і розкрили мирний план України. "Мир завдяки силі" – концепція, яка має змусити агресора Росію припинити війну, сказав Андрій Сибіга.

Також раніше у CNN зазначили, що переговори Києва та Москви "на носі", і описали, яким може бути сценарій і коли старт. Зазначається, що США прагнуть надати Україні якомога сильнішу позицію напередодні ймовірних переговорів про припинення війни.

Нагадаємо, Трамп говорить про прямі переговори з Путіним без Зеленського. Можливі двосторонні зустрічі на найвищому рівні, тобто Трампа із Зеленським і Путіним окремо.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.