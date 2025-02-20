Через Трампа Україна може залишитися без ППО - Defence Express

З 22 січня Україна більше не отримує від США нові пакети озброєння та вже стикається з дефіцитом ракет до систем Patriot.

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Україні потрібні постійні поставки ракет до системи ППО Patriot / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, Defense.gov/John Hamilton

Коротко:

Україна потребує постійного постачання боєприпасів для систем ППО

З 22 січня нових пакетів озброєння від США немає

Ракети до систем Patriot уже в дефіциті

Військовий експерт, головний редактор Defence Express Олег Катков заявив, що Україна потребує продовження поставок боєприпасів до тих систем протиповітряної оборони, які раніше були передані Сполученими Штатами.

За його словами, з 22 січня Україна більше не отримує від США нові пакети озброєння і вже стикається з дефіцитом ракет до систем Patriot.

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"Згадаймо, що було рік тому, коли Байден був ще президентом і республіканці блокували виділення грошей на допомогу Україні. Тоді ми постійно говорили про загрози", - сказав Катков в ефірі Еспресо.

ЗРК Patriot - основні характеристики / Інфографіка: Главред

Раніше Україна регулярно отримувала пакети допомоги, в яких були зенітні ракети для різних ЗРК, включно з ракетами Patriot. Якщо не відновлювати ці запаси, вони вичерпуються.

"Питання в тому, які запаси були створені адміністрацією Байдена і як здійснюються їхні поставки. Але ми повинні розуміти, що яка б подушка запасів не була створена, вона скорочується", - сказав Катков.

Експерт заявив, що Україна потребує постачання ракет у системи, поставлені США.

Військова допомога США - останні новини

Як заявив президент Володимир Зеленський, Україна за три роки війни витратила 320 млрд доларів на озброєння. З цієї суми США надали зброї на 67 млрд доларів.

Як повідомляв Главред, 12 лютого президент США Дональд Трамп заявив, що Україна продовжить отримувати допомогу, інакше "Путін би подумав, що він виграв". Однак, за його словами, "гроші мають бути забезпечені".

Президент Дональд Трамп заявив, що США повинні мати доступ до природних ресурсів України незалежно від того, чи вдасться успішно укласти мирну угоду між Києвом і Москвою. За його словами, Україна вже погодилася передати Штатам рідкоземельні метали на суму 500 мільярдів доларів як оплату за військову допомогу, яку Вашингтон уже надав.

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Хто такий Олег Катков Олег Катков - експерт з озброєнь, головний редактор програм інформаційно-консалтингового агентства Defense Express. Працює в агентстві з 2019 року. Сфера інтересів: огляд і аналіз озброєнь, а також військово-промислових аспектів, пов'язаних із повномасштабною війною Росії проти України. Раніше був керівником пресслужби найбільшого оборонного конгломерату України і працював як журналіст у провідних ЗМІ, в яких висвітлював теми війни та оборонно-промислового комплексу.

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