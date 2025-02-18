Переговори РФ і США: Путін хоче отримати контроль над Україною

Російський диктатор вірить у те, що він перемагає у війні і зможе контролювати Україну та Європу.

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Путін хоче контролювати Україну / Колаж: Главред, фото: скріншот Facebook, Кремль

Про що йдеться:

Путін переконаний, що він перемагає у війні

Російський диктатор хоче отримати контроль над Україною

Путін не планує виводити війська з України

Російський диктатор Володимир Путін навіть з урахуванням переговорів між РФ і США впевнений, що він зможе контролювати всю Україну і мати вплив на Європу. Про це повідомляє NBC News з посиланням на представників західної розвідки та представників Конгресу США.

"У нас немає жодних розвідданих про те, що Путін зараз зацікавлений у реальній мирній угоді ... Він думає, що перемагає", - йдеться в повідомленні. відео дня

Джерела додають, що навіть втрати РФ не змушують російського диктатора припинити війну.

Прес-секретар Ради нацбезпеки США Брайан Г'юз заявив, що Адміністрація Трампа створила першу можливість для переговорів за багато років. При цьому США продовжуватимуть домагатися угоди, яка "просуватиме американські інтереси і приведе конфлікт до постійного вирішення".

Західні чиновники вважають, що Путін міг би погодитися на припинення вогню і ширшу мирну угоду. Однак це не призвело б до повноцінного миру, оскільки пауза стала б можливістю для Путіна перезавантажити і відновити свої військові сили.

Російський диктатор також не планує виводити свої війська з України. При цьому розвідка оцінює мислення Путіна, як обмежене. Він зберігає широкі амбіції щодо України.

Переговори США та РФ у Саудівській Аравії - останні новини

Нагадаємо, у столиці Саудівської Аравії 18 лютого відбулися закриті переговори представників США та Росії, які тривали близько 4,5 годин у два раунди. У США переговори назвали "важливим кроком уперед". Також погоджено створення команд, які працюватимуть над припиненням війни в Україні та питаннями післявоєнного врегулювання.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що переговори між Росією і США в Саудівській Аравії відбудуться без участі України, але держава ніколи не прийме ультиматуми РФ. Він нагадав, що на початку вторгнення Росія висувала вимоги про скорочення ЗСУ, визнання окупації та встановлення проросійського уряду, але Україна не поступилася.

Як повідомляв Главред, у Туреччині 18 лютого Зеленський підкреслив, що рішення щодо завершення війни не можуть ухвалюватися без України. Візит української делегації в Ер-Ріяд перенесли на 10 березня.

Водночас Ердоган заявив, що Туреччина готова знову стати посередником у мирних переговорах між Україною і Росією.

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Що відомо про NBC News? NBC News - новинний телевізійний канал США, що належить National Broadcasting Company (NBC). Він розпочав свою роботу 21 лютого 1940 року. До торгових марок NBC News відносяться NBCNews.com, msnbc.com, TODAY.com, NBCPolitics.com, NBC Nightly News, Meet the Press, Dateline, Breaking News і Newsvine, пише Вікіпедія.

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