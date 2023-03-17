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Переговори про можливість розмови Зеленського та Сі Цзіньпіна трывають - Подоляк

17 березня 2023, 06:47
Зеленський відкритий до розмов і з іншими лідерами, щоб "пояснити, чому, не враховуючи позицію України, цю війну не можна закінчити".
Подоляк
Подоляк розповів, чи відбудуться переговори Зеленського і Сі Цзіньпіна / Офіс президента, ua.depositphotos.com

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що зараз важко озвучувати будь-яку інформацію про можливу розмову президента України Володимира Зеленського з главою Китаю Сі Цзіньпіном, оскільки переговори з цього питання тривають.

"Ми не можемо сказати точно, тому що переговори тривають", - сказав Подоляк в ефірі телемарафону.

За його словами Подоляка, Зеленський відкритий до розмов і з іншими лідерами, а не лише із Сі Цзіньпіном, щоб "пояснити природу війни, а також те, чому, не враховуючи позицію України, цю війну не можна закінчити".

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"Чому підтримка, наприклад, лише російської сторони, по-перше, не призведе до завершення війни, а по друге, не додасть балів Китаю як глобальному гравцеві, який розуміє природу війни та розуміє, як її закінчити", - додав радник керівника ОП.

Візит Сі Цзіньпіна до РФ

Глава КНР Сі Цзіньпін планує відвідати Росію та провести зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним. Про плани Сі Цзіньпіна писало видання Reuters з посиланням на джерела, знайомі з цим питанням. При цьому спікер Кремля Дмитро Пєсков відмовився від коментарів.

Голова КНР Сі Цзіньпін планує поговорити з президентом України Володимиром Зеленським після візиту Москву наступного тижня, зазначало The Wall Street Journal.

13 березня президент США Джо Байден заявив, що планує незабаром поговорити з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Коли точно відбудеться ця розмова, глава Білого дому не повідомив.

Також у ЗМІ повідомили, що напередодні візиту глави КНР китайська сторона намагається прозондувати, на які поступки готовий диктатор РФ у конфлікті з Україною. При цьому російські еліти сподіваються, що Китай просто не дасть Росії програти, а як виглядатиме "виграш" або "нічия" - вже неважливо.

Інші новини:

війна в Україні Володимир Зеленський Сі Цзіньпін Михайло Подоляк новини України та світу війна Росії та України
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