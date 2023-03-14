Аналітик спрогнозував, про що буде Сі Цзіньпін говорити із Зеленським

Як каже політичний аналітик, не варто чекати, що Сі Цзіньпін може приїхати в Україну особисто – для зустрічі з президентом Зеленським.

Володимир Зеленський і Сі Цзіньпін / Колаж фото УНІАН

Лідер китайських комуністів і керівник КНР Сі Цзіньпін, швидше за все, в своєму майбутньому спілкуванні з президентом Володимиром Зеленським спробує затвердити формулу мирних переговорів, яку до того він збирається затвердити з диктатором Володимиром Путіним. Про це в інтерв'ю Главреду сказав політичний аналітик Олександр Кочетков.

"Сі Цзіньпін планує обговорити з Путіним певну формулу мирних переговорів. Якщо цього не узгодити із Зеленським, то тоді він публічно заявить, що це неприйнятно. В такому випадку Сі Цзіньпін буде виглядати, відверто кажучи, негарно. А наддержава, якою є Китай, не може собі цього дозволити. Тому Сі Цзіньпін буде змушений говорити з обома сторонами. Те ж саме свого часу робив і президент Туреччини Ердоган, і африканський лідер Гвінеї-Бісау Ембало. Так що це абсолютно закономірно", − сказав він.

Проте, каже Кочетков, не варто чекати, що Сі Цзіньпін може приїхати в Україну особисто – для зустрічі з президентом Зеленським.

відео дня

"Це буде тільки відеорозмова. Можливо, в майбутньому відбудеться візит Зеленського до Китаю, але сам Сі Цзіньпін навряд чи сюди приїде", − підсумував він.

Можливий візит Сі Цзіньпіна до РФ

Як повідомляв Главред, глава КНР Сі Цзіньпін планує наступного тижня відвідати Росію і провести зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним. Про плани Сі Цзіньпіна пише Reuters з посиланням на джерела, знайомі з цим питанням. При цьому спікер Кремля Дмитро Пєсков відмовився від коментарів.

Голова КНР Сі Цзіньпін планує поговорити з президентом України Володимиром Зеленським після візиту Москву наступного тижня, пише The Wall Street Journal.

13 березня президент США Джо Байден заявив, що планує незабаром поговорити з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Коли точно відбудеться ця розмова, голова Білого дому не повідомив.

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