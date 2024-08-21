Переговори між Україною та Росією можуть початись лише за однієї умови - екс-глава МЗС

Переговори між Україною та Росією неможливі в найближчій перспективі, адже відсутній предмет подібних перемовин. Про це в інтерв'ю Главреду розповів дипломат, керівник Центру дослідження Росії, екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко
За його словами, російський диктатор Володимир Путін відмовився від будь-яких переговорів з так званими "київськими терористами".
"Питання після цього - про які переговори може говорити тверезомисляча людина? Ні про які. Немає зараз теми переговорів, нема про що говорити з Москвою", - вказує дипломат.відео дня
Огризко зазначає, що переговори можливі лише тоді, коли обидві сторони сідають за стіл і намагаються знайти рішення. Наразі такого рішення немає, оскільки Путін заявив, що не буде вести жодних переговорів.
"Ми зі свого боку говоримо, що нас не влаштовують переговори про нашу капітуляцію. Тому зараз будь-які розмови про переговори - це казка про білого бичка. Переговори стануть можливими тільки тоді, коли українська армія за допомогою західних партнерів переламає хребет російській військовій машині", - резюмував він.
Мирні переговори України та Росії
Понад 70% українців підтримують завершення війни з Росією дипломатичним шляхом. Проте йдеться про процес діалогу, а не поступки. Про це свідчить дослідження Київського міжнародного інституту соціології.
Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що поки що не бачить імовірності переговорів із диктатором РФ Володимиром Путіним.
Зеленський також вважає, що Україна не може вести переговори з Путіним, оскільки Росія може використати будь-яку паузу в бойових діях для зміцнення своєї окупаційної армії. Після цього РФ може знову наступати на Україну для її окупації, але вже уникаючи помилок, які робила раніше.
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україні потрібне справедливе завершення війни. Київ не цікавить аналог Мінського формату, де Москва могла б ультимативно висувати свої "вимоги". За його словами, російським представникам не місце на Саміті миру доти, доки не вироблено принципів реалізації формули Зеленського та примусу РФ до її виконання.
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що країна-агресор РФ нібито готова до мирного вирішення війни в Україні. При цьому Путін висуває умови. Господар Кремля хоче гарантій для Москви і зберегти захоплені території.
Переговори між Україною та Росією - останні новини по темі
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російський диктатор Володимир Путін відмовляється від будь-яких мирних переговорів через те, що війна, яку він розпочав проти України, тепер продовжується на території Росії, про що заявив помічник глави Кремля Юрій Ушаков, якого цитують AFP та російські ЗМІ.
Якщо розглядати можливість переговорів, Україна повинна змусити РФ сісти за стіл переговорів на своїх умовах, зазначив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.
Заступник командира Третьої окремої штурмової бригади ЗСУ Максим Жорін висловив думку про те, що справжня мирна угода з Росією має включати втручання сусідніх держав, які повинні зайти на територію РФ, відокремити її частини і приєднати їх до себе. За його словами, країни, які постраждали від російської агресії в різні часи, мають повернути свої території і змусити Росію відповісти за свої дії.
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