Переговори між Україною та Росією можуть початись лише за однієї умови - екс-глава МЗС

Екс-глава українського МЗС наголосив, що справжні переговори між Україною та Росією можуть початись лише тоді, коли Сили оборони зламають хребет армії РФ.

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Екс-глава МЗС назвав умову початку переговорів з Росією / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Переговори між Україною та Росією неможливі в найближчій перспективі, адже відсутній предмет подібних перемовин. Про це в інтерв'ю Главреду розповів дипломат, керівник Центру дослідження Росії, екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко

За його словами, російський диктатор Володимир Путін відмовився від будь-яких переговорів з так званими "київськими терористами".

"Питання після цього - про які переговори може говорити тверезомисляча людина? Ні про які. Немає зараз теми переговорів, нема про що говорити з Москвою", - вказує дипломат. відео дня

Огризко зазначає, що переговори можливі лише тоді, коли обидві сторони сідають за стіл і намагаються знайти рішення. Наразі такого рішення немає, оскільки Путін заявив, що не буде вести жодних переговорів.

"Ми зі свого боку говоримо, що нас не влаштовують переговори про нашу капітуляцію. Тому зараз будь-які розмови про переговори - це казка про білого бичка. Переговори стануть можливими тільки тоді, коли українська армія за допомогою західних партнерів переламає хребет російській військовій машині", - резюмував він.

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Переговори між Україною та Росією - останні новини по темі

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російський диктатор Володимир Путін відмовляється від будь-яких мирних переговорів через те, що війна, яку він розпочав проти України, тепер продовжується на території Росії, про що заявив помічник глави Кремля Юрій Ушаков, якого цитують AFP та російські ЗМІ.

Якщо розглядати можливість переговорів, Україна повинна змусити РФ сісти за стіл переговорів на своїх умовах, зазначив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Заступник командира Третьої окремої штурмової бригади ЗСУ Максим Жорін висловив думку про те, що справжня мирна угода з Росією має включати втручання сусідніх держав, які повинні зайти на територію РФ, відокремити її частини і приєднати їх до себе. За його словами, країни, які постраждали від російської агресії в різні часи, мають повернути свої території і змусити Росію відповісти за свої дії.

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