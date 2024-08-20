Путін образився: у Кремлі зробили заяву про мирні переговори

У диктатора РФ вважають неможливим проводити переговори після того, як розпочата Росією війна проти України перейшла на територію РФ.

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У Кремлі зробили заяву про мирні переговори/ колаж: Главред, фото: скрін, google.com.ua

Російський диктатор Володимир Путін виключає будь-які мирні переговори через те, що розпочата ним війна проти України отримала продовження на території РФ. Про це заявив помічник глави Кремля Юрій Ушаков, слова якого цитують AFP та російські ЗМІ.

"На нинішньому етапі, враховуючи цю ескападу, ми говорити не будемо", – сказав він.

Ушаков сказав, нібито вступ у переговорний процес зараз "абсолютно недоречний". При цьому він зазначив, що те, чи відбудуться переговори у майбутньому, "залежить від ситуації на полі бою, в тому числі в Курській області".

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Подібну заяву в понеділок зробив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, слова якого цитували російські пропагандистські медіа.

"Президент про це дуже чітко сказав, що після того, як почалися напади на Курську область, навіть не напад, а вторгнення на територію Курської області, ні про які переговори не може бути мови", – сказав Лавров.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ контролюють майже 100 населених пунктів у Курській області. Президент назвав операцію в Курській області найбільшою інвестицією у процес звільнення українців з російського полону.

Також Зеленський зазначив, що операції під Курськом не було б, якби Захід зробив для України одну річ. Президент оцінив просування ЗСУ у Курській області та назвав важливу причину, чому не розповідав Заходу про підготовку до операції.

Раніше у The Times зазначили, Путін отримав ультиматум, ЗСУ підуть з Курщини лише за однієї умови. У Сил оборони України у Курській області є низка переваг, і вони можуть відмовитися йти з території агресора Росії, вважають британські журналісти.

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