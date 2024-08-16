"Вдалий час, щоб підписати мирну угоду": у Третій штурмовій назвали умови

Країни, які в різні епохи страждали від російської агресії, повинні повернути свої території та змусити Росію заплатити за скоєне.

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Максим Жорін запропонував країнам-сусідам розділити РФ на частини / Колаж: Главред, фото: t.me/MaksymZhorin, ua.depositphotos.com

Заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Збройних сил України Максим Жорін розповів, який вигляд має мати справжня мирна угода з країною-агресором РФ. А саме - держави-сусіди Росії мають увійти на територію РФ, "відрізати" її частини та офіційно приєднати їх собі.

За його словами, країни, які в різні епохи потерпали від російської агресії, мають повернути свої території та змусити Росію заплатити за скоєне.

"Зараз вдалий час для того, щоб підписати справжню мирну угоду. Угоду між усіма сусідами РФ про розподіл її території", - написав Жорін у Telegram.

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Майор ЗСУ вважає, що країни, у яких РФ забирала землі, грабувала і вбивала людей, повинні повернути своє і змусити агресора розплатитися за злочини.

"Зайти, відрізати шматки й офіційно приєднати до себе. І забути про те, що Росія в її нинішньому вигляді колись існувала. Ми показали, що все можливо. А разом це джерело постійної небезпеки для всього світу знищити було б набагато легше", - переконаний він.

До свого посту Жорін додав відеозвернення свого побратима Георгія Купарашвілі, в якому той надав важливе послання росіянам. Він нагадав, що коли Росія окупувала 20 відсотків території Грузії, російські військові - зокрема 71-й мотострілецький полк - написали на стіні речення такого змісту: "Товариші грузини, вчіться справжньої військової справи. Приїдемо - перевіримо".

"Ми за цією порадою пішли, навчилися добре і разом з українцями приїхали складати іспит на вашій території. Якщо потрібно буде - ще раз приїдемо і перездамо", - сказав Купарашвілі.

Хто такий Максим Жорін Заступник командира 3-ї ОШБр, командир полку "Азов" (2016-2017), майор ЗСУ, начальник Центрального штабу Національного Корпусу. З першого дня повномасштабної агресії РФ проти України, 24 лютого 2022 р., взяв участь у формуванні Київського добровольчого загону ТрО "Азов — Київ", який у березні розширився до батальйону ТрО "Азов — Київ", а згодом - окремого полку спеціального призначення ЗСУ, який пізніше перейшов до лав ССО.

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