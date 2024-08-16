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"Посадимо Росію за стіл переговорів примусом": у ОП озвучили сценарій миру

Даяна Швець
16 серпня 2024, 14:26
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Російську Федерацію за стіл переговорів Україна посадить так, як сама захоче, зазначають у Офісі президента.
Путин, Зеленский
В ОП озвучили умови переговорів з РФ / Колаж: Главред, скріншот, фото ua.depositphotos.com

Якщо говорити про потенційні перемовини - нам доведеться посадити РФ за стіл навпроти, однак на своїх умовах.

Про це радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк написав у Telegram.

"Україна не зацікавлена в окупації російських територій. Це очевидно. Бо Україна веде виключно оборонну війну суворо в межах міжнародного права… Але якщо ми говоримо про потенційні перемовини - підкреслюю, про потенційні - нам доведеться посадити РФ за стіл навпроти. На своїх умовах. Ми абсолютно не плануємо благати: "Будь ласка, сідайте домовлятися". Натомість є перевірені практикою, ефективні засоби примусу", - написав він у Telegram.

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Хто такий Михайло Подоляк

Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

Як зазначає Подоляк, крім економічних і дипломатичних засобів, йдеться також про військовий інструмент.

"Нам треба завдавати Росії значних тактичних поразок. У Курській області ми наочно бачимо, як військовий інструмент обʼєктивно застосовується, щоб переконати РФ увійти до справедливого переговорного процесу. Ще раз: увійти до переговорного процесу, а не до традиційного для Росії пропагандистсько-капітулятивного шантажу", - відзначив Подоляк.

Мирні переговори України та Росії

Понад 70% українців підтримують завершення війни з Росією дипломатичним шляхом. Проте йдеться про процес діалогу, а не поступки. Про це свідчить дослідження Київського міжнародного інституту соціології.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україні потрібне справедливе завершення війни. Київ не цікавить аналог Мінського формату, де Москва могла б ультимативно висувати свої "вимоги". За його словами, російським представникам не місце на Саміті миру доти, доки не вироблено принципів реалізації формули Зеленського та примусу РФ до її виконання.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що країна-агресор РФ нібито готова до мирного вирішення війни в Україні. При цьому Путін висуває умови. Господар Кремля хоче гарантій для Москви і зберегти захоплені території.

Ще одним важливим інструментом радник керівника Офісу президента називає вплив на громадську думку всередині РФ, яка починає змінюватися, оскільки війна прийшла вглиб їхньої території.

Раніше громадяни країни-агресора залишалися байдужими до бойових дій, адже вони відбувалися не в їхній домівках, а в Україні.

"Є певна ілюзія в наших західних союзників, що серед росіян існує дискусія щодо війни. Ні, немає таких дискусій, політичні питання там не обговорюються взагалі. Росіяни не говорили про війну та почувалися цілком комфортно, бо смерть і руйнування вирували далеко від них", - додав Подоляк.

Радник керівника ОП відзначає, що росіяни почали боятися війни, адже вона прийшла вже на їхню територію.

"Вони шоковані. Хоча по телевізору бої в Курській області називають "известной ситуацией в приграничье", у родинах і серед друзів почали пошепки обговорювати реальну ситуацію на фронті. Негативні зміни в психологічному стані населення РФ будуть іще одним аргументом для початку перемовин", - заявив Подоляк.

Операція в Курській області - останні новини

Увечері 15 серпня аналітики DeepState повідомили, що Сили оборони України контролюють село Раптове Курської області РФ.

Водночас, за даними CNN, РФ перекинула на Курщину тисячі військових з окупованих територій. Країна-агресор Росія, ймовірно, перекинула в Курську область кілька бригад чисельністю не менше 1000 військовослужбовців кожна для протидії успішному українському наступу.

Той факт, що РФ перекинула частину військ з України на Курщину, також зафіксували і у США. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

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