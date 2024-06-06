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Доходи РФ від нафти злетіли: у ЗМІ розкрили, як Кремль "адаптувався" до санкцій

Юлія Закрепа
6 червня 2024, 11:31
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ЗМІ стало відомо, що податки з продажу нафти у країни-агресорки Росії зросли до 7,1 мільярда доларів минулого місяця.
Доходи РФ від нафти злетіли: у ЗМІ розкрили, як Кремль 'адаптувався' до санкцій
Як Путін обходит санкції / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот: відео

Згідно із підрахунками на основі даних Міністерства фінансів РФ стало відомо, що у травні надходження до російського державного бюджету від нафти зросли майже на 50% порівняно з минулим роком. Це повʼязано зі зростанням цін на нафту та тим, що Кремль адаптується до санкцій.

За словами журналістів Bloomberg, податки з продажу нафти зросли до 7,1 мільярда доларів минулого місяця. Сумарна виручка від нафти і газу зросла на 39% до 793,7 млрд рублів (приблизно 9 млрд доларів).

У матеріалі йдеться про те, що зростання доходів послідувало за зростанням цін на нафту марки Urals. Це ключова експортна нафта Росії, продаж якої допомагає фінансувати війну проти України.

відео дня

Міністерство фінансів РФ розрахувало травневі податки, виходячи з ціни на нафту марки Urals у 74,98 доларів за барель порівняно з 58,63 долл роком раніше. Знижка до світового еталона Brent скоротилася навіть на тлі цінового обмеження, запровадженого країнами G7.

Обмеження і цінова стеля на нафту в 60 доларів, запроваджена країнами G7 мали на меті зменшити приплив до Росії нафтодоларів, які потрібні їй для фінансування війни проти України. Однак Москва пристосувалася до санкцій, зокрема й до заборони Європейського Союзу на імпорт російської нафти — вона тепер використовує великий тіньовий флот танкерів і продає за допомогою них свою нафту азійським клієнтам.

Доходи Росії від нафти у травні могли бути вищими, якби вони не постраждали від суттєвих субсидій виробникам палива в країні.

Утім, хоч є зростання доходів від нафти і газу, Кремль пропонує скоротити загальний прогноз доходів від галузі на 2024 рік.

Видання Bloomberg

Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

Нагадаємо, що в ISW розповіли про обхід санкцій та розкрили, як Росія закуповує військове обладнання на Заході. Російська компанія в основному закуповувала компоненти для радіолокаційного обладнання та програмованих контролерів для військових літаків.

У президента України Володимира Зеленського висунули звинувачення, що Європа не хоче забороняти РФ обходити санкції. Вони вважають, що Європейський союз не хоче зробити все для того, щоб закрити лазівки і Росія не змогла більше обходити міжнародні санкції.

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