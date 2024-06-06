Доходи РФ від нафти злетіли: у ЗМІ розкрили, як Кремль 'адаптувався' до санкцій

ЗМІ стало відомо, що податки з продажу нафти у країни-агресорки Росії зросли до 7,1 мільярда доларів минулого місяця.

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Як Путін обходит санкції / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот: відео

Згідно із підрахунками на основі даних Міністерства фінансів РФ стало відомо, що у травні надходження до російського державного бюджету від нафти зросли майже на 50% порівняно з минулим роком. Це повʼязано зі зростанням цін на нафту та тим, що Кремль адаптується до санкцій.

За словами журналістів Bloomberg, податки з продажу нафти зросли до 7,1 мільярда доларів минулого місяця. Сумарна виручка від нафти і газу зросла на 39% до 793,7 млрд рублів (приблизно 9 млрд доларів).

У матеріалі йдеться про те, що зростання доходів послідувало за зростанням цін на нафту марки Urals. Це ключова експортна нафта Росії, продаж якої допомагає фінансувати війну проти України.

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Міністерство фінансів РФ розрахувало травневі податки, виходячи з ціни на нафту марки Urals у 74,98 доларів за барель порівняно з 58,63 долл роком раніше. Знижка до світового еталона Brent скоротилася навіть на тлі цінового обмеження, запровадженого країнами G7.

Обмеження і цінова стеля на нафту в 60 доларів, запроваджена країнами G7 мали на меті зменшити приплив до Росії нафтодоларів, які потрібні їй для фінансування війни проти України. Однак Москва пристосувалася до санкцій, зокрема й до заборони Європейського Союзу на імпорт російської нафти — вона тепер використовує великий тіньовий флот танкерів і продає за допомогою них свою нафту азійським клієнтам.

Доходи Росії від нафти у травні могли бути вищими, якби вони не постраждали від суттєвих субсидій виробникам палива в країні.

Утім, хоч є зростання доходів від нафти і газу, Кремль пропонує скоротити загальний прогноз доходів від галузі на 2024 рік.

Видання Bloomberg Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

Нагадаємо, що в ISW розповіли про обхід санкцій та розкрили, як Росія закуповує військове обладнання на Заході. Російська компанія в основному закуповувала компоненти для радіолокаційного обладнання та програмованих контролерів для військових літаків.

У президента України Володимира Зеленського висунули звинувачення, що Європа не хоче забороняти РФ обходити санкції. Вони вважають, що Європейський союз не хоче зробити все для того, щоб закрити лазівки і Росія не змогла більше обходити міжнародні санкції.

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