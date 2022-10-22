УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Пенсіонер на Сумщині сам захопив російський танк: за це він отримав медаль

22 жовтня 2022, 16:37

Олександр зізнався, що останній раз сидів у танку за часів Союзу, півстоліття тому.

Пенсіонер захопив танк
Пенсіонер на Сумщині поодинці захопив російський танк / скріншот відео суспільне

Пенсіонер на Сумщині самотужки захопив російський танк. Ще на початку березня він зумів завести і проїхати 30 км на сучасному танку, який залишили окупанти.

Олександр Чорномаз живе в селі Самотоївка, яке знаходиться в 30 км від Сум. Чоловік розповів, що окупанти, які заїхали сюди 24 лютого, частину жителів вигнали з осель і зайняли їхні будинки, а потім почали обстрілювати навколишні міста з артилерії і реактивних систем залпового вогню, пише Суспільне.

"Каже: Ми ж не чіпаємо мирне населення, не бійтеся, то, це. Я кажу: а хто Тростянець, хто Охтирку бомбить? - Так Американці! А ті, що в будинок заходили, ті з порога відразу: хто такий Бандера і чи є він вашим національним героєм?",- розповідає Олександр Чорномаз.

1 березня пенсіонер поїхав своєю старенькою "Нивою" до обласного центру. По дорозі примітив покинутий окупантами танк.

"Я поїхав в Суми, в територіальну оборону, там мене направили в якийсь допоміжний взвод, сказали, що можна на посту стояти і все таке. А я запропонував - на дорозі тамтанк стоїть, спробуємо його завести", - згадує чоловік.

Олександр зізнався, що останній раз сидів у танку за часів Союзу, півстоліття тому, коли служив строковим механіком-водієм у Білорусі.

Залишена ворогом машина не заводилася.

"Я почав знімати акумулятор, вже один зняли, завантажили в машину, коли приходить інформація, що колона їде. Давай бігти, а воно, як на зло, по кишенях – ключ втратив (сміється – ред.). Тільки розвернувся - вже колона їде. Побіг в посадку, пересидів, поки вони переїхали", - розповідає Олександр.

Розвідка з Сум повідомила, що в російській колоні, що проїхала повз, мало бути 13 танків, а вони з товаришами нарахували 12. Одного не вистачало.

"Їдемо слідом по дорозі, шляхом їх просування, коли один танк стоїть. Я там в кабіні все повчив, включив тумблери, які треба, і він з буксира завівся. Все на автоматі. Деякі відмінності, хто не знає – так не знає, а там заліз – рука сама тягнеться. Розгорнули - і на суми".

Так тоді затрофеїли Т-72 однією з останніх модифікацій, 2014 року випуску. До Дня захисників та захисниць України Пенсіонеру вручили нагороду від командування Оперативно-тактичного угруповання" суми " за операцію із захоплення військової техніки ворога.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що військовослужбовець Десантно-штурмових військ Збройних Сил України збив штурмовик Су-25 російських окупаційних військ.

"На одному з напрямків військовослужбовець підрозділу протиповітряної оборони 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України збив російський штурмовик Су-25 Грач", - йдеться в повідомленні Генштабу.

Також відомо, що бійці ЗСУ завдали нищівного удару по російському винищувачу Су-25 в Луганській області. Літак був збитий з американського переносного зенітно-ракетного комплексу Stinger. Пілот збитого військового літака катапультуватися не встиг.

Читайте також:

Автор: Сергій Кущ
війна в Україні новини Сум
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

16:51

ЗСУ "відкобзонили" окупанта, який повернувся на фронт через 3 місяці після звільнення

16:46

"Мобілізація в Україні неминуча": Жданов розповів, коли ЗСУ можуть сміливо йти в бійВідео

16:42

"Путін не повинен перемогти": Байден зробив гучну заяву про війну в УкраїніВідео

16:37

Пенсіонер на Сумщині сам захопив російський танк: за це він отримав медальВідео

16:21

"Сліпий амур мене проткнув стрілою": 5 психологічних прийомів, що допоможуть закохати в себе кожного

Реклама
16:10

Паніка в Бєлгороді: після "бавовни" пропала вода та електроенергіяВідео

16:04

"Валєра Залужний - такий крутий, такий потужний": співак Кензов випустив трек про Головнокомандувача ЗСУВідео

16:04

Що ви побачили першим: тест по картинці визначить справжній характер

15:38

"Галкіна привеземо, потім Урганта": у Росії зробили заяву про повернення чоловіка Пугачової

15:32

"Кухар Путіна "переходить в оборону: на Донбасі споруджують "Лінію Вагнера"Відео

15:16

Окупантів РФ охопила паніка: закликали жителів Херсона "негайно залишити місто"Відео

15:14

"Били струмом по геніталіях": ветеран АТО розповів про страшні тортури в полоні в окупантівВідео

14:50

Можна навіть з сусідами ділитися: де взяти світло при відключенні електрики

14:45

Ракетний удар РФ: в Україні під 1,5 мільйона відключених абонентівВідео

14:37

"Різонула 50%": Даша Астаф'єва похвалилася новою зачіскою

14:27

The Rasmus розповіли про спільний кліп з Kalush Orchestra і заспівали українською на ТБВідео

14:26

Росія йде з Херсона, окупанти вивозять майно і документи - ХланьВідео

14:15

"Росія - країна-терпила": в РФ ополчилися на Жанну Бадоєву

13:49

Жителі Києва взимку можуть на якийсь час залишитися без опалення: у Кличка назвали терміниВідео

13:41

"У Росії вже йде громадянська війна": Пономарьов розповів про наслідки для РФ і УкраїниВідео

Реклама
13:17

2023 - рік якої тварини за східним календарем: в чому зустрічати і що готувати

12:56

"У Херсоні росіяни будуть використовувати все": Жданов розповів про наказ Путіна "м'яснику" СуровікінуВідео

12:55

На Київ, Харківщину, Дніпропетровщину, Запоріжчину і ще 6 регіонів чекає відключення світлаВідео

12:46

Православний календар на листопад 2022: важливі дати і церковні свята

12:27

Валерій Харчишин разом з волонтерами розібрав залишки свого будинку, знищеного окупантамиВідео

12:25

Тимощук продався Кремлю і поплатився

11:52

Вирушили на небо: у боях з окупантами за Україну полягли два добровольці-грузини

11:47

На ЗСУ чекають складнощі при звільненні правобережжя Херсонщини, ворог стягує туди сили – ЖдановВідео

11:38

"Путін, поверни мою маму!": батька 6-річного Єгора вбили росіяни, а його мати в полоніВідео

11:23

Повня в листопаді 2022: як притягнути удачу і не накликати біду

11:12

Хеллоуїн 2022: дата, традиції і заборони дня

11:04

"Сила зайців - в їх кількості": Жданов оцінив, на що здатні нові путінські "мобіки"Відео

10:42

РФ влаштувала ракетний обстріл України: Хмельницький без світла, на заході країни прильоти

10:17

Отримуй 2 рубля і будь задоволена: дружина "мобіка"-окупанта поскаржилася на виплати

10:16

Гороскоп на сьогодні 22 жовтня 2022: Ракам - щасливий випадок, Козерогам - неприємна розмова

09:46

Війська Росії готуються до вуличних боїв у Херсоні – Генштаб ЗСУВідео

09:40

Зраджують раз за разом: імена чоловіків, яким не можна пробачати гріхиВідео

09:23

"Десь протягом місяця": Жданов пояснив, коли може бути звільнений ХерсонВідео

08:53

Народні республіки приєднали до себе РФ: тепер росіяни заживуть як у "ДНР"Погляд

08:48

Що буде з цінами на яйця: прогноз експерта

Реклама
08:41

Постпред РФ в ООН Небензя вибухнув істерикою і втік перед виступом УкраїниВідео

08:00

Битва за Херсон буде жорсткою, але за місяць він буде звільнений – полковник запасу Жданов

07:46

Війська РФ спробують підірвати дамбу Каховської ГЕС, щоб створити буферну зону на Херсонщині - ISWВідео

07:05

Навіщо замочувати махрові рушники у солоній воді: простий секрет, який багатьох здивує

06:39

Які шанси окупантів на правобережній ХерсонщиніПогляд

06:00

За ним підуть: у Джонсона більше шансів витягнути Британію з кризи - ЗагороднійВідео

05:00

Російська Федерація припинить існування, а Чечня візьме курс на незалежність – ПономарьовВідео

03:45

Путіна можна скинути тільки спільними зусиллями ЗСУ, російської еліти і народу - ПономарьовВідео

02:42

"Без голови, мізків і розуміння": Волочкова раптово накинулася на українців

02:15

ЗСУ можуть звільнити Херсон до кінця 2022 року, з Донбасом буде важче – ексдепутат ДерждумиВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Мода та краса
Фарбування волоссяМодні зачіскиМодний манікюрЖіночі стрижки
Персони
Марк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій Кім
Гороскоп
Гороскоп тароМолодик у вересніГороскоп на жовтеньГороскоп на тижденьГороскоп на завтра
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на жовтеньПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
Свята
Вихідні у вересніКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти