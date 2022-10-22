Пенсіонер на Сумщині сам захопив російський танк: за це він отримав медаль

Пенсіонер на Сумщині поодинці захопив російський танк / скріншот відео суспільне

Пенсіонер на Сумщині самотужки захопив російський танк. Ще на початку березня він зумів завести і проїхати 30 км на сучасному танку, який залишили окупанти.

Олександр Чорномаз живе в селі Самотоївка, яке знаходиться в 30 км від Сум. Чоловік розповів, що окупанти, які заїхали сюди 24 лютого, частину жителів вигнали з осель і зайняли їхні будинки, а потім почали обстрілювати навколишні міста з артилерії і реактивних систем залпового вогню, пише Суспільне.

"Каже: Ми ж не чіпаємо мирне населення, не бійтеся, то, це. Я кажу: а хто Тростянець, хто Охтирку бомбить? - Так Американці! А ті, що в будинок заходили, ті з порога відразу: хто такий Бандера і чи є він вашим національним героєм?",- розповідає Олександр Чорномаз.

1 березня пенсіонер поїхав своєю старенькою "Нивою" до обласного центру. По дорозі примітив покинутий окупантами танк.

"Я поїхав в Суми, в територіальну оборону, там мене направили в якийсь допоміжний взвод, сказали, що можна на посту стояти і все таке. А я запропонував - на дорозі тамтанк стоїть, спробуємо його завести", - згадує чоловік.

Олександр зізнався, що останній раз сидів у танку за часів Союзу, півстоліття тому, коли служив строковим механіком-водієм у Білорусі.

Залишена ворогом машина не заводилася.

"Я почав знімати акумулятор, вже один зняли, завантажили в машину, коли приходить інформація, що колона їде. Давай бігти, а воно, як на зло, по кишенях – ключ втратив (сміється – ред.). Тільки розвернувся - вже колона їде. Побіг в посадку, пересидів, поки вони переїхали", - розповідає Олександр.

Розвідка з Сум повідомила, що в російській колоні, що проїхала повз, мало бути 13 танків, а вони з товаришами нарахували 12. Одного не вистачало.

"Їдемо слідом по дорозі, шляхом їх просування, коли один танк стоїть. Я там в кабіні все повчив, включив тумблери, які треба, і він з буксира завівся. Все на автоматі. Деякі відмінності, хто не знає – так не знає, а там заліз – рука сама тягнеться. Розгорнули - і на суми".

Так тоді затрофеїли Т-72 однією з останніх модифікацій, 2014 року випуску. До Дня захисників та захисниць України Пенсіонеру вручили нагороду від командування Оперативно-тактичного угруповання" суми " за операцію із захоплення військової техніки ворога.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що військовослужбовець Десантно-штурмових військ Збройних Сил України збив штурмовик Су-25 російських окупаційних військ.

"На одному з напрямків військовослужбовець підрозділу протиповітряної оборони 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України збив російський штурмовик Су-25 Грач", - йдеться в повідомленні Генштабу.

Також відомо, що бійці ЗСУ завдали нищівного удару по російському винищувачу Су-25 в Луганській області. Літак був збитий з американського переносного зенітно-ракетного комплексу Stinger. Пілот збитого військового літака катапультуватися не встиг.

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