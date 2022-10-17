У поліції показали, як у Києві збили іранський дрон зі стрілецької зброї

Столичні поліцейські з автоматів стріляли по БПЛА ворога.
Один з іранських дронов, якими РФ атакувала Україну в понеділок, 17 жовтня, збили співробітники київської патрульної поліції.
Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький опублікував у Facebook відеозапис, на якому столичні поліцейські з автоматів стріляють по БПЛА ворога.
При цьому він уточнив, що в результаті вдалося збити один з дронів, що впали сьогодні на Київ.
"Шахід зазнав отріцатєльного всплитія", - прокоментував відео Білошицький.
Атака дронів- "мопедів"
Нагадаємо, 17 жовтня, в Києві о 6.23 була оголошена повітряна тривога, яка тривала майже три години.
Пізніше стало відомо, що російські окупанти атакували Київ дронамі-камікадзе. Зафіксовано кілька прильотів, все в Шевченківському районі.
За словами Кличка, зруйнований під час ранкової атаки російських окупантів житловий будинок у Києві не підлягає реставрації.
З-під руїн дістали тіла чотирьох людей.
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