У поліції показали, як у Києві збили іранський дрон зі стрілецької зброї

У Києві збили іранський дрон / скріншот

Один з іранських дронов, якими РФ атакувала Україну в понеділок, 17 жовтня, збили співробітники київської патрульної поліції.

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький опублікував у Facebook відеозапис, на якому столичні поліцейські з автоматів стріляють по БПЛА ворога.

При цьому він уточнив, що в результаті вдалося збити один з дронів, що впали сьогодні на Київ.

"Шахід зазнав отріцатєльного всплитія", - прокоментував відео Білошицький.

/ Скріншот

Атака дронів- "мопедів"

Нагадаємо, 17 жовтня, в Києві о 6.23 була оголошена повітряна тривога, яка тривала майже три години.

Пізніше стало відомо, що російські окупанти атакували Київ дронамі-камікадзе. Зафіксовано кілька прильотів, все в Шевченківському районі.

За словами Кличка, зруйнований під час ранкової атаки російських окупантів житловий будинок у Києві не підлягає реставрації.

З-під руїн дістали тіла чотирьох людей.

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