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ЗСУ збили крилату ракету РФ: у Мережі показали видовищне відео перехоплення

21 жовтня 2022, 13:45

Ракета пронеслася над промисловими об'єктами, проте була збита українськими захисниками.

ракета
Українські захисники збили ракету російських окупантів / скріншот

Збройні Сили України збили одну з крилатих ракет, якими російські окупанти обстрілюють мирні міста.

У Мережі опубліковано видовищне відео перехоплення однієї з ракет РФ, запущеної по Україні.

Ракета пронеслася над промисловими об'єктами, проте була збита українськими захисниками.

При цьому на відео вдалося зафіксувати момент вибуху ракети, перехопленої ВСУ.

"Ось це контент!" ,- захоплено прокоментував побачене автор відео.

ЗСУ збили крилату ракету РФ: у Мережі показали видовищне відео перехоплення
/ Скріншот

Нагадаємо, ракетна атака російських окупантів по Києву сталася в середу, 19 жовтня.

У місті були чутні гучні вибухи. У мережі повідомили про серію вибухів.

Мер Києва Віталій Кличко підтвердив, що Сили оборони збили над столицею кілька ворожих ракет.

Зазначимо, що над Чернігівською областю українські військові ліквідували дві ворожі ракети. Про це повідомляє оперативне командування"Північ".

"Сили оборони Чернігівщини збили над Коптями дві ракети", - йдеться в повідомленні.

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крилаті ракети війна Росії та України ракетний удар
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