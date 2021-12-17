Втеча дубль 2: після сутички з ДБР Порошенко полетів "у теплі краї"

У партії кажуть, що візит був запланований. Але ЗМІ з'ясували, що квиток був куплений прямо перед вильотом.
П'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко після інциденту з Державним бюро розслідувань полетів за кордон.
Як повідомляє пресслужба партії "Європейська солідарність", його в аеропорту Бориспіль зустрів колега по парламенту, нардеп Олександр Мережко.
"Приємно зустріти колегу. Петро Олексійович в Борисполі", - написав Мережко і додав фото експрезидента. Пізніше цей запис зник зі сторінки, але її скріншот опублікувала "Страна".
У зв'язку з викриттям, в "Євросолідарності" почали пояснювати продовження втечі Порошенка. Там стверджують, що екс-президент відбув у "заздалегідь заплановане дипломатичне турне до Туреччини і Польщі".
Зокрема, в Стамбулі він нібито повинен зустрітися зі Вселенським Патріархом Варфоломієм, а в Польщі взяти участь у міжнародній конференції на тему "Росія – Україна – НАТО: ескалація напруженості на східному фланзі".
Та ж "Страна" з посиланням на джерело в слідчих органах пише, що Порошенко купив квиток на літак до Стамбула сьогодні о 19:13. Тобто, буквально через 15 хвилин після появи в ЗМІ інформації про нібито плани вручити йому підозру в понеділок.
У пресслужбі ЄС продовжили свої пояснення.
"Адвокати Петра Порошенка публічно надали вичерпні відповіді і всі аргументи щодо політично вмотивованої так званої "вугільної справи" та її повної необґрунтованості. Примітно, що улюбленим часом Віктора Януковича для переслідування опозиційних лідерів і його політичних конкурентів були новорічні свята", - заявили в партії Порошенка.
Нагадаємо, повістку Порошенку як свідку намагалися вручити в п'ятницю, 17 грудня. Нардепа підловили біля стін Верховної Ради. Але він проігнорував представників правоохоронного органу і поїхав.
Відео з підтвердженням "втечі" експрезидента опублікувало ДБР. На кадрах чітко чути, як з машини політика доноситься нецензурна лайка. Зокрема, чоловічий голос вимагає від водія їхати.
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