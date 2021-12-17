УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Втеча дубль 2: після сутички з ДБР Порошенко полетів "у теплі краї"

17 грудня 2021, 23:52

У партії кажуть, що візит був запланований. Але ЗМІ з'ясували, що квиток був куплений прямо перед вильотом.

Петро Порошенко
Петро Порошенко втік з України / eurosolidarity.org

П'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко після інциденту з Державним бюро розслідувань полетів за кордон.

Як повідомляє пресслужба партії "Європейська солідарність", його в аеропорту Бориспіль зустрів колега по парламенту, нардеп Олександр Мережко.

"Приємно зустріти колегу. Петро Олексійович в Борисполі", - написав Мережко і додав фото експрезидента. Пізніше цей запис зник зі сторінки, але її скріншот опублікувала "Страна".

У зв'язку з викриттям, в "Євросолідарності" почали пояснювати продовження втечі Порошенка. Там стверджують, що екс-президент відбув у "заздалегідь заплановане дипломатичне турне до Туреччини і Польщі".

Зокрема, в Стамбулі він нібито повинен зустрітися зі Вселенським Патріархом Варфоломієм, а в Польщі взяти участь у міжнародній конференції на тему "Росія – Україна – НАТО: ескалація напруженості на східному фланзі".

Реклама

Та ж "Страна" з посиланням на джерело в слідчих органах пише, що Порошенко купив квиток на літак до Стамбула сьогодні о 19:13. Тобто, буквально через 15 хвилин після появи в ЗМІ інформації про нібито плани вручити йому підозру в понеділок.

У пресслужбі ЄС продовжили свої пояснення.

"Адвокати Петра Порошенка публічно надали вичерпні відповіді і всі аргументи щодо політично вмотивованої так званої "вугільної справи" та її повної необґрунтованості. Примітно, що улюбленим часом Віктора Януковича для переслідування опозиційних лідерів і його політичних конкурентів були новорічні свята", - заявили в партії Порошенка.

false

Нагадаємо, повістку Порошенку як свідку намагалися вручити в п'ятницю, 17 грудня. Нардепа підловили біля стін Верховної Ради. Але він проігнорував представників правоохоронного органу і поїхав.

Відео з підтвердженням "втечі" експрезидента опублікувало ДБР. На кадрах чітко чути, як з машини політика доноситься нецензурна лайка. Зокрема, чоловічий голос вимагає від водія їхати.

Читайте також:

viber
Туреччина Борисполь Петро Порошенко повестка ДБР Польща новини України Порошенко новини
Зараз ви переглядаєте новину «Втеча дубль 2: після сутички з ДБР Порошенко полетів "у теплі краї"». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Великий куш і солідний заробіток: топ-3 знака, яким до кінця грудня привалить грошова удачаВеликий куш і солідний заробіток: топ-3 знака, яким до кінця грудня привалить грошова удача Лайфхаки для прибирання ванної: як легко очистити кран, раковину і реанімувати йоржикЛайфхаки для прибирання ванної: як легко очистити кран, раковину і реанімувати йоржик Найгарніший новорічний манікюр 2022, який схвалить Чорний Водяний ТигрНайгарніший новорічний манікюр 2022, який схвалить Чорний Водяний Тигр Астролог розповіла, що чекає кожен знак зодіаку в день зимового сонцестоянняАстролог розповіла, що чекає кожен знак зодіаку в день зимового сонцестояння "Куєк, зупинись!": Ані Лорак вийшла на сцену без трусиків у сукні з непристойним розрізом"Куєк, зупинись!": Ані Лорак вийшла на сцену без трусиків у сукні з непристойним розрізом
Бажаєте першими дізнаватись про важливі новини в Telegram?
пізніше
Підписатися
01:16

Чи потрібно пити вітаміни у пігулках - відповідь доктора Комаровського

00:51

Прикмети на 18 грудня: що не можна робити в Савін день і як не потрапити в бідуВідео

00:19

Гороскоп на сьогодні 18 грудня 2021: Тільцям – щасливі зміни, Близнюкам - вороги, Водоліям - грошіВідео

17 грудня, п'ятниця
23:52

Втеча дубль 2: після сутички з ДБР Порошенко полетів "у теплі краї"Відео

23:31

"Укрзалізниця" ввела додаткові рейси: куди можна поїхати на новорічні святаВідео

Реклама
23:30

США та Німеччина досягли угоди щодо ПП-2: доля труби Газпрому відтепер залежить від УкраїниВідео

23:17

На Львівщині обвалилася шахта: є жертви

22:52

У Вінниці головний приз у конкурсі для вакцинованих дістався синові судді: хлопець виграв ToyotaВідео

22:39

У Байдена зробили заяву про неготовність Путіна до військового вторгнення в Україну

22:30

У Польщі хворіти не можна: український заробітчанин розповів про гіркий досвід лікуванняВідео

21:49

Головне - сало: Тищенко розповів, хто для нього справжній українецьВідео

21:39

Дві вимоги США щодо Донбассу: у Байдена поставлять умову Росії щодо "угоди" – BloombergВідео

21:20

У роботі ПриватБанку стався збій: клієнти втратили гроші

21:04

Відповідь за НАТО: Україна висунула Кремлю жорсткий ультиматумВідео

20:40

Злякався повістки: з'явилося відео, як Порошенко втік від ДБРВідео

20:37

Збреше, і оком не моргне: топ-4 найбільш брехливих знака зодіаку

20:30

Які продукти покращують роботу кишечника - відповідь вчених

20:19

Газова криза у Європі і постачання вугілля: Шмигаль зробив заяву про опалювальний сезон в УкраїніВідео

19:56

Пєсков розповів, хто прийде на місце ПутінаВідео

19:47

Конкурс краси "Міс світу" скасували через COVID-спалах серед учасницьВідео

Реклама
19:37

Біди, нещастя, непередбачені витрати: названі найнебезпечніші дні 2022 року

19:30

Дрібний ростовський хабарник спалив всю конторуПогляд

19:20

В Україні стрибок валюти: гривня помітно слабшаєВідео

19:19

Атака військами на Україну і відключення SWIFT: в ЄС поставили Москві жорстку умовуВідео

19:11

Зірка Жіночого Кварталу в зухвалому вбранні засвітила оголені сідниці

18:56

Згоріли 10 автомобілів "швидкої": на Донеччині сталася пожежа у медзакладі

18:42

Тарифи на воду зростуть: українців попередили про подорожчанняВідео

18:35

У Хмельницькому мати хотіла продати свою 15-річну доньку в бордель

18:28

Україна - не союзник і не партнер Росії: у Путіна оголосили про розрив відносин з Києвом

17:54

У Харкові батько розбещував 10-річну доньку і знімав дитячу порнографію

17:54

Ультиматум РФ: НАТО вимагає зняти напруженість стосовно України до початку переговорівФотоВідео

17:49

У Шольца не хочуть пов'язувати СП-2 з російською агресієюВідео

17:38

"Велике будівництво": раритетні вантажівки вагою 500 тонн випробували нову об’їзну Дніпра

17:30

Україна поза НАТО і блокада розширення Альянсу: у Байдена відповіли на" велику угоду " Росії і США

17:25

"Худа і нервова": Оля Полякова злякала фанатів хворобливою худорбою

17:13

На Прикарпатті випав чорний сніг: у чому причина аномалії

17:00

А-Банк у режимі онлайн зараховує 1000 грн від держави новости компании

16:44

У Маріїнському парку Києва з'явилася дивна білочка: пристає до людей, поки не доб'ється свого

16:40

"Безграмотні": Мережа регоче через дикі помилки на вуличних табличках у Дніпрі

16:32

Анна Седокова, прикрившись одним лише келихом вина, влаштувала голий сніданок

Реклама
16:25

В Україні розширили перелік професій з обов'язковою вакцинацією від коронавірусуВідео

16:16

Замість маски - жіночі червоні трусики на обличчі: пасажира вигнали з літака за порушення карантинуВідео

15:47

ТОВ "Євро-реконструкція" продовжує працювати в штатному режимі актуально

15:40

"Тисяча Зеленського": українці масово витрачають ковідні гроші та скаржаться на проблемиВідео

15:34

Задихнулися димом уві сні: у Львові трагічно загинула молода закохана параВідео

15:31

Померла актриса з Іронії долі і Сумки інкасатора

15:26

На ФОПів очікують касові апарати або РРО з 1 січня 2022 року: Рада провалила відстрочкуВідео

14:46

"Мама пила цілодобово, а соцслужби нічого не робили": деталі смерті немовляти під Черкасами

14:38

В Україну йде різке похолодання: синоптики назвали датуВідео

14:30

Світ Навиворіт. Еквадор: Дмитро Комаров покаже, як вирощують банани на експорт і чим вони небезпечні

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти