Паша-мерседес нахабно відмовився визнавати РФ країною-агресією

Скандальний митрополит цинічно заявив, що не може назвати РФ країною-агресором, бо там нібито живе його сестра.

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Митрополит Павло Лебедь відмовився визнавати РФ країною-агресором / Коллаж: Главред, фото: Главред

Скандальний митрополит УПЦ МП Павло Лебідь, який відомий як "Паша-мерседес", у залі суду відмовився визнавати Росію країною-агресором. Він сказав це на камеру, повідомляє кореспондент Главреду із зали суду.

"Російську Федерацію не вважаю агресором, бо там живе моя сестра. А ті, хто робить цю агресію - тих засуджую ... Я що, свою сестру назву агресором?" - сказав митрополит Павло.

Журналіст декілька разів намагалася перепитати, чи вважає Павло Лебідь Росію країною-агресором. Однак скандальний митрополит відповідав зухвало, а наприкінці нахабно заговорив за її дітей.

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"У вас є діти? Ні? Ну, напевно, і не буде", - сказав Паша-мерседес.

Дивіться відео із цинічною заявою митрополита Павла:

Митрополит Павло Лебедь відмовився визнавати РФ країною-агресором / фото: скріншот

Справа пропутінського митрополита Павла

Митрополит УПЦ МП, відомий під прізвиськом "Паша-Мерседес" почав відкрито погрожувати Зеленському через виселення з Лаври. Митрополит Павло побажав Зеленському та його родині горя.

1 квітня СБУ повідомила про підозру митрополиту УПЦ МП Павлу за двома статтями Кримінального кодексу. У його будинку також був проведений обшук. Там правоохоронці знайшли коштовні речі, ікони та речі, які вказують на проросійські погляди митрополита Павла.

Йому повідомили про підозру за статтями "Порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної, регіональної приналежності, релігійних переконань" та "Виправдання, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників".

Також СБУ опублікувала телефонні розмови "Паши-Мерседеса", на яких чути, що митрополит Павло радіє окупації Херсона, говорить про те, що Україна сама спровокувала війну. Також він каже, що це війна "між Росією і Америкою", яка триватиме "до останнього українця".

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