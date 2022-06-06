Ворог отримав по зубах під Сєвєродонецьком: у Генштабі розповіли про контрудар ЗСУ

ЗСУ вдарили по позиціях ворога на Донбасі / Скріншот відео посольства США в Україні

Українські військові утримують контроль у Сєвєродонецьку Луганської області, бої йдуть у східній частині міста, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Як йдеться у зведенні, опублікованому в Facebook, на Донецькому напрямку тривають заходи щодо відновлення боєздатності окупаційних підрозділів. На окремих полігонах відзначено проведення заходів бойового злагодження мотострілецьких і танкових підрозділів противника, доукомплектованих мобілізованими.

Основні зусилля ворог зосереджує на спробах встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк і блокування українських військ в районі населеного пункту Лисичанськ.

"Українські воїни зводять нанівець спроби ворога взяти під контроль трасу Бахмут-Сєвєродонецьк", - зазначили в Генштабі.

Крім того, на Лиманському напрямку для знищення фортифікаційних споруд російські загарбники обстрілювали українські підрозділи з мінометів і артилерії в районах Тетянівки і Піскунівки, а також завдали ракетного удару по Миколаївці.

"Наші воїни утримують контроль у місті Сєвєродонецьку, бої йдуть у східній частині міста. Відбили ворожий штурм в напрямку Новоахтирка і Воронове", - йдеться в повідомленні.

Крім того, на Бахмутському напрямку для підтримки дій підрозділів ворог обстрілює зі ствольної та реактивної артилерії, мінометів райони населених пунктів Берестове, Федорівка та Миронівка, а також наніс авіаційний удар вертольотами Ка-52 поблизу ротів.

Зазначається, що з метою розвідки маршрутів висування та уточнення позицій українських військ противник використовує диверсійно-розвідувальні групи, що діють в районі Білогорівки.

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Ситуація на Слов'янському напрямку

Раніше повідомлялося про те, що бійці Збройних сил України зупинили наступ російських окупантів на Слов'янському напрямку.

Як повідомив речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник, українські захисники зуміли відсунути сили ворога.

За даними представника Міноборони, наступ окупантів було зупинено відразу біля кількох населених пунктів.

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