Поки тіл ніхто не бачив: Буданов заловив РФ на фейках щодо падіння Іл-76

Жодної нової інформації про падіння Іл-76 у РФ у січні 2024 року немає, поки тіл ніхто не бачив, заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.
"Поки що тіл ніхто не бачив. Це знову-таки повертає нас до того самого питання: а хто ж там був, у якій кількості, чи був там узагалі і що там насправді сталося? Коли Росія каже: там усе очевидно - Україна збила, а потім нікого не допускає і не показує ні уламків, ні тіл, які мали б показати, щоб довести світові, що Україна винна. Але цього немає", - сказав він в ефірі національного телемарафону.
За словами Буданова, все, що було відомо, таким і залишається, при цьому жодних нових доказів країна-терорист РФ не надала.
"Немає ні тіл, немає ніяких міжнародних експертів, розслідувачів там... Тобто очевидно, що російська федерація приховує певні обставини", - сказав він.
Хто такий Кирило Буданов
Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-майор.
З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена.
У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.
Знищення російських літаків
Як повідомляв Главред, 12 березня в Іванівській області Росії розбився військово-транспортний літак Іл-76. У літаку загорівся і відвалився двигун, пілот намагався здійснити посадку, але не вдалося.
Нагадаємо, за даними Генштабу, протягом повномасштабного вторгнення Росія втратила понад 340 літаків. У лютому Україна відзначилася масовою ліквідацією російських літаків, за 2 тижні вдалося знищити понад 10 літаків РФ.
Також речник Повітряних сил Юрій Ігнат зауважив, що після знищення російських літаків активність ворога в повітрі зменшилася. Окупанти менше застосовують КАБи, проте ці удари не припиняються.
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