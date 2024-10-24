Збитий Іл-76 в Судані: на борту була 'жирна шишка' РФ, пов'язана з торговцем зброєю

На місці катастрофи знайшли посвідчення особи двох росіян.

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У збитому в Судані літаку загинув російський бізнесмен / колаж: Главред, фото: pexels, скріншот: відео

У катастрофі літака, збитого в Судані, загинув російський бізнесмен Віктор Гранов, який мав зв’язки з торговцем зброєю Віктором Бутом. Про це повідомляє Reuters.

Згідно з повідомленням, на місці катастрофи знайшли посвідчення особи двох росіян. Організація "Сили швидкого реагування" (СШР), яка воює з урядовими військами та збила літак, надала фотографії документів агентству Reuters. Журналісти змогли підтвердити особи загиблих за допомогою витоків інформації та технологій розпізнавання облич.

Одним із загиблих був 67-річний Віктор Гранов. Серед уламків знайшли його службове посвідчення, водійські права з ПАР та прострочений паспорт. Відомо, що він проживав у Південній Африці, згідно з російськими судовими документами та його сторінкою на LinkedIn.

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У звіті правозахисної організації Amnesty International у 2005 році Гранов згадувався як особа, пов’язана з Віктором Бутом. Він керував двома авіакомпаніями, яких звинувачували в порушенні ембарго на постачання зброї до Конго.

Що відомо про літак Іл-76 Іл-76 – радянський важкий військово-транспортний літак, розроблений ОКБ Іллюшина. Військово-транспортний літак Іл-76 призначений для транспортування та десантування особового складу, техніки та вантажів різного призначення. Усі кабіни Іл-76 загерметизовані, що дає можливість перевозити 167 солдатів з особистим оружням або забезпечити викидання 126 чоловік десантної групи, пише Вікіпедія. 24 січня 2024 року біля Білгородської області розбився військово-транспортний літак Іл-76.

Документи бізнесмена РФ Віктора Гранова / фото: тг-канал astrapress

Другим членом екіпажу, за інформацією Reuters, міг бути 33-річний Антон Селіванець. Його російський паспорт також знайшли серед уламків. На його фото в соцмережах журналісти побачили, що він позував поруч із літаками Іл-76 з логотипом Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) в аеропортах Ефіопії. Однак у ВПП заявили, що Селіванець не працював з ними.

Джерело в СШР повідомило, що літак використовували для скидання зброї, боєприпасів і продовольства в місто Ель-Фашр, яке перебуває в облозі СШР. Літак був збитий після доставки вантажу.

Російське посольство заявило, що веде розслідування інциденту. МЗС Росії та родичі загиблих не надали коментарів. Зв'язатися з Віктором Бутом журналістам також не вдалося.

Як відомо, 21 жовтня стало відомо, що у Судані помилково збили вантажний літак із росіянами у складі екіпажу. Повідомляється, що літак збили бійці сепаратисти RSF, котрим і призначалося постачання. За однією з версій, на борту була зброя.

Знищення авіації РФ - що відомо

В середині жовтня ГУР заявило про знищення військово-транспортного літака в РФ. Він належав до 117-го військово-транспортного авіаполку РФ.

Своєю чергою авіаційний експерт Костянтин Криволап дав відповідь, як Україна добиває літаки РФ. На його думку, наш потенціал протиповітряного захисту збільшився.

Окрім цього, у Росії закінчуються Су-57. Видання The Telegraph розкрили, чому РФ припинила виробництво.

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