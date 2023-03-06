У РФ будуть заворушення: Путін сам привів війну в РФ - Фейгін

Російський правозахисник стверджує, що в Кремлі вже замислюються про те, що буде після Путіна.

Путін сам приніс війну в РФ / колаж фото скріншот з відео, сайт Кремля

Російський диктатор Володимир Путін сам привів війну на територію РФ. Тепер в Кремлі серйозно задумалися про те, що буде після повалення Путіна. Про це заявив російський правозахисник Марк Фейгін.

Він додав, що Путін навіть не міг припустити, що територією РФ літатимуть дрони.

"Путін був упевнений, коли починав цю війну, що до Росії вона не дійде і що війна триватиме умовно три дні. Він вважав, що отримає запланований результат і з такими проблемами ніколи не зіткнеться — ні з проводами на території РФ, ні з ракетами по прикордонних військових об'єктах, ні тим більше з групами військовослужбовців, які можуть переходити кордон і будуть вести бойові дії з російськими спецслужбами. Але він це зробив, привів війну в Росію і зробив її фатально невідворотною між прихильниками політичної демократії з дрейфуючим авторитарним режимом Путіна", — сказав Фейгін.

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Правозахисник не виключає, що в Росії будуть масові заворушення через "вагнерівців".

"Ряди обурених можуть поповнитися як з ПВК "Вагнер", так і серед дезертирів, не кажучи вже про групи всередині самої влади, які вже розробляють плани щодо можливого перехоплення влади. Путін став своїм власним кривдником", - сказав Фейгін.

Війна Росії проти України

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що обстановка всередині держави-агресора стає все більш напруженою. Конфлікт між Міноборони окупантів і ватажком ПВК Вагнера Пригожиним стає публічним. На його думку, у найближчі місяці на РФ очікує серйозне внутрішнє протистояння.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що процес розпаду держави-агресора Росії вже запущено. Потрібно буде попрацювати над тим, щоб не допустити поширення ядерної зброї. На думку Данілова, у РФ є особистості, які готові повалити Путіна.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов сказав, що країна-окупант Росія, яка зазнала величезних втрат на війні проти України, вже за 3 місяці не зможе продовжувати війну. Її економіка не дозволить продовжити військову агресію.

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