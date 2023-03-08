"Дати копняка" ворогові: ЗСУ готують наступ, Сирський назвав завдання в Бахмуті

Україна створює для армії РФ становище "цугцванга", підкреслив командувач Сухопутними військами ЗСУ.

Олександр Сирський розповів про завдання ЗСУ / Колаж фото УНІАН

Командувач Сухопутними військами ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський відвідав Бахмут Донецької області і розповів про завдання, що стоять перед українськими захисниками.

Він нагородив українських бійців і заявив, що Україна намагається створити для армії РФ становище "цугцванга", щоб її кожен наступний крок вів до погіршення становища противника. Відео опубліковано в Мережі.

"Всі ми зацікавлені в тому, щоб розбити ворога, піти в наступ і дати йому копняка до наших кордонів, а може і далі", — заявив Сирський.

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Що відомо про ситуацію в Бахмуті

Ворогові не вдається розвинути наступальний успіх під Бахмутом, повідомив речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону.

"Ворогові не вдається розвинути успіх у наступальних діях. При цьому по ньому наноситься вогонь. Не вдається просуватися далі і здобувати якісь тактичні перемоги", - розповів він.

Череватий зазначив, що Бахмут і надалі є головним епіцентром бойових дій. За добу сталося 102 обстріли різними типами артилерії та 72 бойові зіткнення в районі населених пунктів Дубово-Василівка, Оріхове-Василівка, Іванівське та безпосередньо Бахмут. В районі міста було 35 обстрілів і 12 бойових зіткнень.

Бої в Бахмуті

Раніше повідомлялося, що в ході засідання Ставки верховного Головнокомандувача розглянули питання про ймовірний вихід українських військових з Бахмута. Військове керівництво країни переконане, що Україні слід продовжувати оборону і посилювати позиції захисників, щоб ворог не зміг "взяти" місто.

Військовий експерт Олег Жданов сказав, що окупаційна армія Росії досягла часткового успіху в боях за Бахмут. Ситуація критична, є загроза оточення. На думку Жданова, командування ЗСУ може прийняти рішення про вихід з міста.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк підкреслив, що сили оборони України поки не виходять з Бахмута. Російські окупанти підірвали міст, по якому йшло належне забезпечення ЗСУ, але існують і інші маршрути. У місті тривають інтенсивні вуличні бойові дії.

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