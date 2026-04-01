Відповідь РФ на припинення вогню - Шахеди: Зеленський різко відреагував на атаку

Зеленський зауважив, що Росія цієї ночі застосувала проти України 339 безпілотників.

Зеленський відреагував на російську атаку

Головне із заяви Зеленського:

Росіяни атакували цивільні обʼєкти у Луцьку

Ця атака фактично є російською відповіддю на дипломатичні зусилля

Саме Росія є глобальною загрозою, яка перешкоджає дипломатії

Зараз у Луцьку триває гасіння пожежі після нічного удару російських "Шахедів". Усі необхідні сили ДСНС та комунальних служб уже залучені, щоб ліквідувати наслідки атаки. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Він зауважив, що були влучання в суто цивільні обʼєкти: росіяни знищили продовольчі склади й термінал "Нової пошти". Був пошкоджений і житловий будинок.

"Були сьогодні вночі під російськими ударами ще Дніпровщина, Житомирщина, Полтавщина, Одеська область, Харківщина та Хмельницька область. І ще досі є "Шахеди" в нашому небі. Загалом Росія цієї ночі застосувала проти України 339 безпілотників, і близько 200 із них – "Шахеди"", - наголосив глава держави.

Зеленський підкреслив, що нічна атака фактично є російською відповіддю на дипломатичні зусилля.

"Ми пропонували припинення вогню на Великдень – у відповідь отримуємо "Шахеди". Ми пропонували припинення вогню також і конкретно щодо енергетичних обʼєктів – росіяни ігнорують це та знову намагаються поцілити по наших підстанціях і трансформаторах", - йдеться у повідомленні.

За його словами, Україна працює з партнерами, щоб було більше спільних можливостей захисту життя, а Росія продовжує затягувати війну у Європі та відверто інвестує своїми розвідданими для іранського режиму в розпалення війни на Близькому Сході та в Затоці.

Він також додав, що саме Росія є глобальною загрозою, і саме її зневага до життя і миру є тим, що перешкоджає будь-якій дипломатії.

"Я вдячний усім, хто підтримує наш захист життя, і кожному, хто забезпечує виконання санкцій проти Росії за війну. Чим більшим буде наш відсоток збиття російських дронів і ракет та чим більшим буде відсоток обмеження російської нафти, російської торгівлі, російського виробництва, тим швидше буде гарантована безпека і встановлений мир", - підсумував президент.

Дрон "Шахед"

Як Росія може використати перемир’я

Військовий експерт Павло Нарожний вважає, що Кремль може погодитися на "великоднє перемир’я", але не з метою реального припинення вогню.

На його думку, цей час противник може використати для підготовки до майбутніх масованих атак. Водночас на фронті за короткий період окупанти не зможуть здійснити суттєві маневри чи перегрупування сил.

Як повідомляв Главред, вночі та зранку 1 квітня російські війська здійснили масований обстріл території України, застосувавши дрони та ракети. Десятки дронів були зафіксовані у багатьох областях, охоплюючи центральну, південну, північну та східну частини країни, а також проникли у західні регіони.

Зокрема, окупаційні війська РФ масовано атакували Луцьк безпілотниками. Ворог атакував склад "Нової пошти" та продуктовий склад торгової мережі. Внслідок атаки зафіксовано сильні пожежі. Інформація про постраждалих уточнюється.

Крім того, моніторингові канали раніше заявляли, що РФ планує серію атак за допомогою ударних БпЛА по об’єктах критичної інфраструктури в центральних регіонах України. Під прицілом опинилися насосні станції водопостачання та водоочисні споруди.

Про персону: Павло Нарожний Павло Нарожний - український волонтер і військовий експерт. Засновник благодійної організації Реактивна пошта, яка допомагає Силам оборони України. Нарожний у якості військового експерта коментує актуальні події війни Росії проти України на радіо, Інтернет-ресурсах і телебаченні.

