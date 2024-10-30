Відповідь на перекидання військ КНДР: що відомо про рішення Києва та Сеула

У Південній Кореї встановили, що північнокорейські війська були перекинуті в РФ, наголосив Кім Ен Хьон.

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У Південній Кореї вирішили відповісти на перекидання військ КНДР / Колаж: Главред, фото: Facebook/UALandForces, Pexels/aboodi vesakaran, скріншот

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Сеул підтримує відправку військової делегації в Україну

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Міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хьон заявив про підтримку направлення в Україну військової делегації аналітиків і спостерігачів для вивчення дій частин армії КНДР, яку через країну-агресора РФ перекидають для участі у війні з Україною.

Як підкреслив він за підсумками переговорів з американським колегою Ллойдом Остіном у Вашингтоні, Південна Корея раніше направляла групи спостерігачів для вивчення досвіду ведення бойових дій в інших конфліктах.

"Роль цих спостерігачів і аналітиків полягає у вивченні тенденцій сучасної війни", - пояснив він, відповідаючи на запитання про те, які функції могла б виконувати ця група в Україні.

"Ми встановили, що північнокорейські війська були перекинуті в Росію. Вважаю, що це може стати чудовою можливістю для наших аналітиків і спостерігачів вивчити дії і тенденції північнокорейської армії", - пояснив він.

За словами південнокорейського міністра, можливість вивчити характерні тенденції в діях армії КНДР сприятиме кращому захисту країни.

"Вважаю, що відправка спостерігачів і аналітиків на війну Росії та України - очевидне завдання для наших військових. Я б навіть сказав, що якщо ми не відправимо спостерігачів або аналітиків, то це означатиме, що ми недобросовісно виконуємо нашу роботу", - сказав міністр.

/ Инфографика: Главред

Що говорять в Офісі президента

В Офісі президента анонсували новини про те, як розвивається співпраця України та Південної Кореї, заявив прессекретар президента України Сергій Никифоров, передає Укрінформ.

"Була телефонна розмова між лідерами двох країн. Республіка Корея направляє в Україну свою делегацію. Після цього українська делегація вже вирушить до Республіки Корея. Для того, щоб координувати зусилля, думати над спільною відповіддю, і для того, щоб посилювати Україну експертно... Цього тижня якраз формат такої взаємодії між двома країнами з цього питання кристалізується. І я думаю, що наприкінці цього тижня або наступного тижня вже будуть якісь новини щодо того, як іде ця співпраця", - пояснив Никифоров.

Він також додав, що реакція світу на залучення Росією північнокорейських військових має бути жорсткішою, бо поки що вона не є конкретною і рішучою.

При цьому прессекретар президента України зазначив, що найбільш конкретною є реакція Південної Кореї.

Хто такий Сергій Нікіфоров? Сергій Сергійович Никифоров – український телеведучий. Прессекретар президента України з 9 липня 2021 року, пише Вікіпедія.

Відправлення військ КНДР на війну з Україною

Раніше президент Володимир Зеленський заявив про перекидання військ КНДР. Глава держави повідомив про перекидання 3 тисяч північнокорейських військових на російські полігони, які близькі до зони бойових дій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, коли війська КНДР можуть почати воювати проти України. Частина солдатів КНДР вже перебралася ближче до України.

Як повідомляв Главред, керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко заявив, що через 3-6 місяців північнокорейські військові на боці РФ будуть обкатані в бою. Це загроза, яку розуміє Південна Корея і має розуміти НАТО, бо саме на країни Балтії в майбутньому може напасти Росія, посилена солдатами Північної Кореї.

Дивіться відео - армія КНДР на Донбасі:

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