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"Війна виходить за межі двох держав": Зеленський заявив про перекидання військ КНДР

Юлія Закрепа
29 жовтня 2024, 11:40оновлено 29 жовтня, 12:14
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Зеленський повідомив про перекидання 3 тисяч північнокорейських військових на російські полігони, які близькі до зони бойових дій.
'Війна виходить за межі двох держав': Зеленський заявив про перекидання військ КНДР
Зеленський видав заяву про війська КНДР на фронті / колаж: Главред, фото: militaryarms.ru, ОПУ

Головні тези президента України:

  • 3 тисячі військових КНДР вже на полігонах РФ, які близькі до фронту
  • Зростає загроза ескалації війни

Президент України Володимир Зеленський 29 жовтня провів телефонну розмову з Президентом Республіки Корея Юн Сок Йолем.

Президенти обговорили залучення північнокорейських військових до російського вторгнення в Україну. Зеленський також наголосив, що ця війна інтернаціоналізується й виходить за межі двох держав.

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"Щонайперше подякував за послідовну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, а також за вже надану й анонсовану фінансову та гуманітарну допомогу. Надав співрозмовнику свіжі дані про перекидання 3 тисяч північнокорейських військових на російські полігони в безпосередній близькості до зони бойових дій та очікуване збільшення їхньої кількості приблизно до 12 тисяч", - йдеться у повідомленні Зеленського.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Що відомо про армію КНДР / Інфографіка: Главред

"Домовилися посилити обмін розвідданим та експертизою, активізувати контакти на всіх рівнях, зокрема найвищому, щоб виробити стратегію дій і перелік контрзаходів у відповідь на ескалацію, а також залучити до співпраці спільних партнерів. У межах цієї домовленості Україна та Республіка Корея найближчим часом обміняються делегаціями для координації дій", - зазначив Зеленський.

Насамкінець Зеленський запросив Південну Корею приєднатися до Вільнюської декларації G7 щодо двосторонніх безпекових угод на підтримку України.

Війська КНДР в Україні - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Володимир Зеленський повідомив про те, що КНДР передає Росії снаряди та ракети. Він повідомив, що на боці Росії вже воюють 3 тисячі північнокорейських військових, а невдовзі їхня кількість зросте до 12 тисяч. Крім військових Північна Корея передає та продає Росії зброю.

У ЦПД заявили про серйозну загрозу, що за 3-6 місяців військові КНДР будуть обкатані в бою. Це загроза, яку розуміє Південна Корея і має розуміти НАТО, бо саме на країни Балтії у майбутньому може напасти Росія, підсилена солдатами Північної Кореї.

Сі Цзіньпін звернувся із дивною заявою до Росії через війська КНДР. Очільник Китаю Сі Цзіньпін заявляв, що країни БРІКС зобов'язані прикладати зусиль, щоб війна не поширювалася на "треті сторони". Також він закликав до деескалації війни в Україні.

У ЗМІ розкрили, де можливе залучення військ КНДР у боях проти ЗСУ. Північна Корея готується розгорнути 10 тисяч військових для залучення до боїв на фронті зі сторони Росії. Однак, це замале угруповання для впливу на загальний стан справ в армії РФ по усьому фронту, однак достатньо, щоб відбити Курщину.

Армія КНДР - що про неї відомо

Корейська народна армія - збройні сили Корейської Народно-Демократичної Республіки.

До складу КНА входять: органи військового управління, сухопутні війська, військово-повітряні та протиповітряні сили, військово-морські сили, з 2012 року - стратегічні ракетні війська, а також з 2017 року - спеціальні тактичні війська, пише Вікіпедія.

Загальна чисельність кадрових військовослужбовців у КНА становить, за різними оцінками, від 850 тис. до 1,2 млн осіб. У резерві налічується близько 4 млн осіб. Мобілізаційний резерв - 4,7 мільйона осіб, мобілізаційні ресурси - 6,2 мільйона осіб, а придатні до військової служби 10 мільйонів осіб.

Строкова служба в корейській народній армії триває 10 років для чоловіків і 5 років для жінок. Жінки в КНДР проходять строкову службу нарівні з чоловіками.

Переважна частина військ розташована в районі демілітаризованої зони на кордоні з Південною Кореєю.

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