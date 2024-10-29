Коли війська КНДР можуть почати воювати проти України: відповідь Пентагону

Головне із заяви:
- КНДР відправила близько 10 тис. солдатів до Росії
- Ці військові можуть опинитися на полі бою найближчими тижнями
- Залучення військ КНДР означатиме подальшу ескалацію
У Міністерстві оборони США підтвердили, що країна-агресор Росія планує залучити до війни проти України тисячі північнокорейських солдатів. Це може призвести до загострення майже трирічної війни та ускладнить відносини у регіоні. Про це заявила представниця Пентагону Сабріна Сінгх під час брифінгу.
За прогнозами Пентагону, військові з КНДР можуть опинитися на полі бою вже найближчими тижнями. Деякі північнокорейські солдати вже наблизилися до України і прямують до прикордонного району Курської області, де Росія намагається відбити український наступ.
"Ми вважаємо, що КНДР відправила загалом близько 10 тис. солдатів для навчання у східній Росії, які, ймовірно, посилять російські сили поблизу України протягом наступних кількох тижнів. Частина цих солдатів уже перебралася ближче до України, і ми дедалі більше занепокоєні тим, що Росія має намір використовувати цих солдатів у бойових діях або для підтримки бойових операцій проти українських військ у Курській області Росії неподалік кордону з Україною", – заявила вона.
У відомстві зазначили, що використання солдатів КНДР на полі бою означатиме подальшу ескалацію і підкреслить зростаючий відчай диктатора Володимира Путіна, оскільки Росія зазнала надзвичайних втрат на полі бою.
Крім того, там додали, що залучення Північної Кореї до російсько-української війни матиме серйозні наслідки для Європи та безпеки в Індо-Тихоокеанському регіоні.
"Ми уважно стежимо за цим і консультуємося з нашими українськими партнерами, а також з нашими союзниками щодо наслідків такого драматичного кроку. США віддані підтримці України та збільшенню допомоги у сфері безпеки, як ви бачили в наших останніх оголошеннях", – наголосила представниця Пентагону.
Що таке Пентагон?
Пентагон - це будівля Міністерства оборони США у формі п'ятикутника. Розташований у штаті Вірджинія поблизу Вашингтона. Також Пентагоном називають саме Міністерство оборони США. Найбільша офісна будівля у світі. У Пентагоні Міністерство оборони США ухвалює найважливіші військові рішення, пише Вікіпедія.
Перекидання військ КНДР до Росії - що відомо
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, найімовірніше, Курський напрямок стане першим, де з'являться північнокорейські солдати разом з окупантами.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив участь північнокорейських військових у війні проти України на боці Росії. Він закликав Росію та КНДР "негайно припинити ці дії" й підкреслив, що подальше посилення військової співпраці між цими державами є серйозною загрозою для глобальної безпеки.
Крім того, керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко заявив, що через 3-6 місяців північнокорейські військові на боці РФ будуть обкатані в бою. Це загроза, яку розуміє Південна Корея і має розуміти НАТО, бо саме на країни Балтії у майбутньому може напасти Росія, підсилена солдатами Північної Кореї.
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