Колишні солдати з КНДР хочуть допомогти ЗСУ: ЗМІ розкрили несподівані деталі

Кожен із корейців, які бажають потрапити в Україну, має від семи до десяти років військової служби.

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Війська КНДР можуть з'явитися на лінії фронту / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, US Army (ілюстративне фото)

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Дезертири з КНДР хочуть допомогти ЗСУ

Колишні солдати Кіма обирають Україну

В Україну хоче потрапити група з кількох сотень колишніх солдатів із Північної Кореї на тлі відправки військ КНДР.

Як пише видання South China Morning Post, майже 200 колишніх солдатів КНДР мають намір використовувати свої знання для психологічного тиску на колишніх співвітчизників.

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Для цього вони хочуть виїхати з Південної Кореї в Україну після повідомлень про відправлення військ КНДР для участі у війні.

У матеріалі наголошується, що кожен із бажаючих дезертирів має від семи до десяти років військової служби.

Уточнюється, що дезертири з КНДР можуть використати свої знання про армію Північної Кореї, щоб дезорганізувати та деморалізувати війська, які відправлені воювати в Україну, експлуатуючи їхні психологічні вразливості.

/ Инфографика: Главред

Відправлення військ КНДР на війну

Раніше з'явилася реакція Байдена на відправку військ КНДР на війну проти України. Американський президент Джо Байден відреагував на відправку військ КНДР на війну проти України. У розмові з журналістами 28 жовтня він обмежився лише однією реплікою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, де можливе залучення військ КНДР у боях проти ЗСУ. Українські сили вже готуються до "неминучого" нападу іноземних військ.

Як повідомляв раніше Главред, президент України Володимир Зеленський попереджав про те, що північнокорейські військові можуть з'явитися на фронті протягом декількох днів.

Армія КНДР - що про неї відомо Корейська народна армія - збройні сили Корейської Народно-Демократичної Республіки. До складу КНА входять: органи військового управління, сухопутні війська, військово-повітряні та протиповітряні сили, військово-морські сили, з 2012 року - стратегічні ракетні війська, а також з 2017 року - спеціальні тактичні війська, пише Вікіпедія. Загальна чисельність кадрових військовослужбовців у КНА становить, за різними оцінками, від 850 тис. до 1,2 млн осіб. У резерві налічується близько 4 млн осіб. Мобілізаційний резерв - 4,7 мільйона осіб, мобілізаційні ресурси - 6,2 мільйона осіб, а придатні до військової служби 10 мільйонів осіб. Строкова служба в корейській народній армії триває 10 років для чоловіків і 5 років для жінок. Жінки в КНДР проходять строкову службу нарівні з чоловіками. Переважна частина військ розташована в районі демілітаризованої зони на кордоні з Південною Кореєю.

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