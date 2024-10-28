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Не лише військових: КНДР передає Росії снаряди та ракети - Зеленський

Маріна Фурман
28 жовтня 2024, 23:06
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Зеленський заявив, російська армія вже використовує північнокорейських солдатів на території України.
Зеленский, войска КНДР
Невдовзі росіяни залучать до боїв 12 тисяч бійців з КНДР / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНІАН

Головне із заяви:

  • Проти України воюють 3 тисячі військових КНДР
  • РФ планує залучити 12 тисяч військових з Північної Кореї
  • КНДР передає Росії зброю

Президент Володимир Зеленський заявив, що на боці Росії вже воюють 3 тисячі північнокорейських військових, а невдовзі їхня кількість зросте до 12 тисяч. Про це очільник держави повідомив під час спільної пресконференції з учасниками четвертого саміту Україна – Північна Європа у Рейк’явіку.

За словами Володимира Зеленського, північнокорейські солдати та офіцери вже на території Росії, їх вже використовують і на українській території.

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"Про північнокорейських солдатів і офіцерів – вони мають і тих, і тих. І ті, і ті вже на території Росії, їх уже використовують і на нашій території – три тисячі, – заявив глава країни.

За інформацією української розвідки, на яку посилається президент, незабаром кількість солдатів КНДР досягне 12 тисяч. Це станеться дуже скоро, йдеться навіть не про місяці.

"Безумовно, це ескалація. Інколи викликає подив, коли наші великі стратегічні партнери кажуть, що не варто переходити червоні лінії", – підкреслив президент України.

Крім військових Північна Корея передає та продає Росії зброю.

"Північна Корея вже давно продавала і надавала артилерійські снаряди та ракети для рф. Щодо снарядів, то КНДР передала 3,5 млн артилерійських снарядів та дуже багато ракет", - сказав Зеленський.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Армія КНДР / Инфографика: Главред

Армія КНДР - що про неї відомо

Корейська народна армія - збройні сили Корейської Народно-Демократичної Республіки.

До складу КНА входять: органи військового управління, сухопутні війська, військово-повітряні та протиповітряні сили, військово-морські сили, з 2012 року - стратегічні ракетні війська, а також з 2017 року - спеціальні тактичні війська, пише Вікіпедія.

Загальна чисельність кадрових військовослужбовців у КНА становить, за різними оцінками, від 850 тис. до 1,2 млн осіб. У резерві налічується близько 4 млн осіб. Мобілізаційний резерв - 4,7 мільйона осіб, мобілізаційні ресурси - 6,2 мільйона осіб, а придатні до військової служби 10 мільйонів осіб.

Строкова служба в корейській народній армії триває 10 років для чоловіків і 5 років для жінок. Жінки в КНДР проходять строкову службу нарівні з чоловіками.

Переважна частина військ розташована в районі демілітаризованої зони на кордоні з Південною Кореєю.

Війська КНДР проти України - останні новини

Як раніше писав Главред, ще на початку жовтня українська розвідка підтвердила пряму участь КНДР у російсько-українській війні - Зеленський заявив про відправку 10 тисяч військових. При цьому дані про перекидання і розміщення північнокорейських солдатів передала розвідка Південної Кореї.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив участь північнокорейських військових у війні проти України на боці Росії. Генсек НАТО закликав Росію та КНДР "негайно припинити ці дії" й підкреслив, що подальше посилення військової співпраці між цими державами є серйозною загрозою для глобальної безпеки.

Згодом американський президент Джо Байден відреагував на відправку військ КНДР на війну проти України. Він заявив, що поява військ КНДР на території РФ - "дуже небезпечно". Водночас у Пентагоні пообіцяли не запроваджувати нових обмежень на застосування американської зброї по російських окупантах.

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