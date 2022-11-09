"Це не жест доброї волі": Зеленський відреагував на заяву РФ відвести війська з Херсона

Володимир Зеленський / president.gov.ua

Відступ військ Росії з правого берега Херсонської області не є "жестом доброї волі" або "подарунком" з боку Росії. Про це сказав президент України Володимир Зеленський.

"В інформаційному просторі сьогодні дуже багато радощів - і зрозуміло чому. Але емоції наші мають бути стриманими - завжди під час війни", - заявив президент.

Зеленський попередив, що деталями про всі операції українських військових він не годуватиме ворога.

"Може, це звучить не так, як хтось зараз очікує, може, не так, як в новинах. Але потрібно розуміти: ніхто нізвідки просто так не йде, якщо не відчуває сили. Ворог не робить нам подарунків, не робить "жестів доброї волі". Ми за все це боремося", - пояснив президент.

Президент додав, що ЗСУ рухаються дуже акуратно, без емоцій, без зайвого ризику.

"В інтересах визволення всієї української землі - і щоб втрат було якомога менше. За його словами, саме так можна забезпечити звільнення Херсона, Каховки, Донецька та інших українських міст", - заявив Зеленський.

Ситуація в Херсонській області

У середу, 9 листопада, стало відомо, що у захопленому військами РФ Херсоні підірвані два мости - Дар'євський і Тягинський. Опубліковані відповідні фотознімки.

Естакади підірвали, ймовірно, російські окупанти. Крім того, за даними ЗМІ пропагандистів Росії, в Херсоні на адміністративних будівлях вже немає російських прапорів.

Військовий кореспондент Андрій Цаплієнко повідомив, що в Снігурівці Херсонської області йдуть бої. Ситуація складна. За його словами, у ВСУ є успіхи.

Представник ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький розповів, що війська РФ не збираються йти з Херсона.

Окуповане місто утримують від 30 до 50 тисяч російських окупантів. ЗСУ знадобиться час для звільнення Херсона.

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