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"Україна повільно наближається до Херсона": Британія має намір посилити підтримку ЗСУ

9 листопада 2022, 22:42

Сили оборони України здобувають перемоги на східному фронті і продовжують впевнено просуватися на півдні, зазначив міністр оборони Британії Бен Уоллес.

Українські військові, ЗСУ, Херсон
Армія України поступово наближається до Херсона, це важка робота - Бен Воллес / 93-тя ОМБр Холодний Яр, Суспільне

Зима стане важливим викликом для обох сторін війни Росії проти України. Велика Британія налаштована надати українським військовим найкращі базові навички. ЗСУ здобувають перемоги на східному фронті і просуваються на півдні, наближаючись до Херсона. Про це заявив міністр оборони Британії Бен Уоллес.

Як повідомляє Reuters, він сказав про те, що Британія продовжуватиме підготовку українських військ і навчить воїнів кращим базовим навичкам. У Лондоні вже знають - російські окупанти такої підготовки не проходять.

"Наближається зима, і це важливий виклик для обох сторін. Ми сповнені рішучості надати українським солдатам найкращі базові навички, тому що ми вже знаємо, що російські військові цього не роблять", - зазначив міністр.

За словами глави британського Міноборони, Лондон також вже оголосив про надання українським військам 12 000 спальних комплектів, призначених для сильних холодів. Важливо продовжувати надавати обладнання та підтримку.

Також він додав, що армія України досягає успіхів на східному фронті і просувається на півдні, поступово наближаючись до окупованого Херсона.

"Я не здивуюся, якщо протягом наступних декількох тижнів ми побачимо, як вони успішно переходять на інший бік річки. Україна все ще здобуває перемоги на сході країни, і повільно, але впевнено наближається до Херсона на півдні. Це важка боротьба", - підкреслив Бен Уоллес.

Шойгу заявив про виведення військ РФ з Херсона та області

Міністр оборони окупантів Росії Сергій Шойгу 9 листопада заявив, що Москва виводить свої війська з окупованого Херсона та правобережжя Херсонської області. Рішення Москви він озвучив після доповіді командувача військами РФ в Україні Суровікіна. Той доповів, що загарбники більше не можуть забезпечувати своє угруповання, яке знаходиться на правобережжі Херсонщини.

Радник Офісу президента Олексій Арестович сказав, що війська РФ не йдуть з Херсона, а їх вибили звідти ЗСУ. Українські війська провели важку військову роботу. За його словами, на правобережжі Херсонщини деякий час ще йтимуть бої.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк говорив, що Україна поки не бачить підстав для заяв про вихід військ Росії з Херсона.

Окупанти стягують до області додаткові резерви.

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