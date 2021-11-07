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Відсторонення від роботи невакцинованих вчителів: профспілка просить дати їм ще місяць

7 листопада 2021, 07:33

У профспілці зазначають, що відсторонення від роботи вже з 8 листопада може призвести до непередбачених ситуацій..

вакцинація
Відсторонення від роботи невакцинованих вчителів: профспілка просить дати їм ще місяць / Reuters

Профспілка звернулася до влади з проханням відкласти на місяць відсторонення від роботи невакцинованих учителів. Зокрема, профспілка посилається на дотримання норм статті 32 Кодексу законів про працю України (КЗпП) про повідомлення працівників про зміну істотних умов праці не пізніше, ніж за два місяці.

"Складна ситуація склалася з відстороненням від роботи працівників закладів освіти, обов'язковість профілактичних щеплень яких визначена переліком, які відмовляються або ухиляються від проведення таких обов'язкових профілактичних щеплень проти СОVID-19. Хоча число педагогів, які приймають рішення вакцинуватися, щодня збільшується", - йдеться у зверненні на сайті профспілки працівників освіти та науки України.

У профспілці зазначають, що відсторонення від роботи вже з 8 листопада може призвести до непередбачених ситуацій, які своєю чергою призведуть до порушення вимог щодо створення необхідних умов для проходження освітнього процесу, неможливості обслуговування котелень, харчоблоків, охорони будівель, неможливості заміни відсутніх педагогів тощо.

Профспілка працівників освіти і науки України.вважає за необхідне термінове внесення змін до наказу МОЗ № 2153 та постанови Кабінету Міністрів № 1236, в яких йдеться про відсторонення певних категорій працівників без вакцинації з 8 листопада, для перенесення термінів їх реалізації не раніше 8 грудня.

Нагадаємо, раніше Міністерство охорони здоров'я України затвердило список медичних протипоказань і застережень для вакцинації від коронавірусної інфекції COVID-19.

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Відповідно до постанови Кабінету Міністрів, затверджено порядок відсторонення від роботи невакцинованих працівників, для яких щеплення проти COVID-19 є обов'язковим. У документі уточнюється, що керівникам державних органів, керівникам підприємств, установ і організацій необхідно забезпечити відсторонення невакцинованих співробітників від роботи з 8 листопада до моменту вакцинації.

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